La baja de Blanco y el buen nivel contra el Barça reabren el debate del dibujo albiazul

Aunque nunca una derrota resulte positiva, el Deportivo Alavés puede al menos extraer un puñado de conclusiones interesantes de su partido contra el Barcelona ... del sábado. El equipo del Chacho Coudet volvió a caer y encadena tres tropiezos ligueros, pero lo hizo a través de una versión competitiva durante muchos minutos. Si bien el contexto planteaba un desafío de notable magnitud y la posibilidad de regresar a Vitoria con una severa cornada, las heridas que se deberá lamer el plantel albiazul sanarán rápido.

Sin embargo, ese desempeño y el desarrollo del encuentro plantean también varias derivadas para un técnico que parecía tener gran parte de las dudas sobre su alineación resueltas. Pero el argentino vio, a la vez, cómo el equipo respondía bien con el regreso a la fórmula de tres centrocampistas y la quinta amarilla de Antonio Blanco, con el que no podrá contar en el derbi frente a la Real Sociedad.

Esa ausencia le obligará a alterar su once con la baja de su tercer jugador de campo con más minutos. Blanco ha disputado 1.118 entre trece de las cuatro jornadas de Liga. Sólo paró en Getafe y fue por descanso. Son casi 400 más que el segundo más utilizado en esa parcela, Pablo Ibáñez (756), señal también de que los movimientos en la zona ancha no han afectado al cordobés. En la configuración de la plantilla nadie aglutina la jerarquía y las virtudes de Blanco como pivote y eso le ha permitido asentarse un año más, incluso con el brazalete, pero ahora el Alavés deberá aprender a vivir durante 90 minutos sin él.

Sus dos posibles relevos más naturales son Carlos Benavídez y Ander Guevara. Pero la falta de minutos del primero -encadena tres jornadas inédito y sólo ha jugado media hora en toda la Liga- sitúa los focos en el segundo. El vitoriano acostumbra a jugar como acompañante de Blanco y no como su relevo, pero sus buenos minutos de ancla este curso le colocan como el candidato principal a ocupar su puesto. Su capacidad de ser protagonista tras salir desde el banquillo y elevar el ritmo del partido ha resultado importante para el equipo albiazul.

El cordobés sólo se ha perdido un partido de Liga y nadie en la plantilla tiene su jerarquía como pivote

Ése ha sido su rol durante todo el curso. Con la apuesta de Coudet primero por Ibáñez y desde hace varias jornadas por Denis Suárez, Guevara sólo ha podido ser titular en Liga una vez. Partió de inicio ante el Getafe, en un encuentro con rotaciones pero en el que marcó su único gol de la campaña. También fue titular frente al Getxo, aunque desde entonces ha regresado a la dinámica de jugar la media hora final. La posibilidad de cubrir a Blanco frente a su exequipo le plantea el desafío de hacerse valer y presentar su candidatura a un centro del campo aún abierto a posibles modificaciones.

Hasta la visita al Camp Nou, la nueva estructura del Alavés parecía la del clásico 4-4-2 implementado ante el Elche. El buen resultado que ofreció el cambio, sumado al crecimiento anotador de un equipo penalizado durante todo el curso por su falta de pólvora, dio argumentos a Coudet para mantenerlo. Ahí se asentó Denis como pareja de Blanco y también la dupla integrada por Toni Martínez y Boyé en la delantera.

El doble factor Ibáñez

Así ha sido durante seis encuentros con un rendimiento descendente y la advertencia ante el Celta de que ese desempeño sería insuficiente para ni siquiera inquietar al Barça. Así que Coudet apostó por un cambio que buscaba dar mayor empaque al Alavés tras la asunción de que sería imposible arrebatarle la posesión al conjunto blaugrana. El regreso a los tres centrocampistas situó también en el once a un Pablo Ibáñez merecedor de más minutos de inicio y la apuesta devolvió a un bloque albiazul más afinado.

La apuesta por juntar tres medios en el Camp Nou logró aumentar el caudal ofensivo del Alavés

La presencia del navarro permitió sostener las presión y, a su vez, reforzar con una pieza más el juego combinativo. Entonces la idea de Coudet también era clara: que en la medida de lo posible el Alavés también buscase combinar cuando tuviera la pelota. Eso le permitió aumentar su caudal ofensivo y romper su racha de dos encuentros sin marcar. Pese a las dificultades para llegar al área rival -contó sólo con el 31% de posesión- supo hacer daño a un Barcelona vulnerable en defensa. Ese buen desempeño del tridente en el centro del campo reabre el debate para el Chacho Coudet de si lo mejor para afrontar los dos exigentes próximos encuentros -Real Sociedad y Real Madrid en casa- es regresar al sistema con dos delanteros o, paradójicamente, reducir en número la presencia ofensiva para ser capaces de consolidar esa mejoría creativa que redundó en una versión más feroz del Alavés.