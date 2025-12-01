El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guevara extiende los brazos para lamentarse por el tercer gol encajado el sábado ante el Barcelona. Factoría9
Deportivo Alavés

La baja de Blanco y el buen nivel contra el Barça reabren el debate del dibujo albiazul

Coudet busca el relevo óptimo para el indiscutible pivote del Alavés con la opción abierta de mantener el sistema de un solo delantero

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:24

Aunque nunca una derrota resulte positiva, el Deportivo Alavés puede al menos extraer un puñado de conclusiones interesantes de su partido contra el Barcelona ... del sábado. El equipo del Chacho Coudet volvió a caer y encadena tres tropiezos ligueros, pero lo hizo a través de una versión competitiva durante muchos minutos. Si bien el contexto planteaba un desafío de notable magnitud y la posibilidad de regresar a Vitoria con una severa cornada, las heridas que se deberá lamer el plantel albiazul sanarán rápido.

