Alavés 1-1 Atlético de Madrid

Resistir tiene su punto

El Alavés suma con sufrimiento tras igualar el tanto inicial del Atlético y acabar encerrado en un descuento de 15 minutos

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:17

Resistir, sobre todo tras un descuento de 15 minutos, tiene su punto. El cuarto de la temporada en tres partidos. Ese que permite seguir sumando ... y mantenerse en la zona tranquila a un Alavés en plena construcción. El que ayer añadió a Denis Suárez a su nómina de debutantes, espera todavía el estreno de Boyé en la punta de ataque y necesita alguna contratación de calidad más en el mercado que cierra este lunes. Con todo eso pendiente, la igualada frente al Atlético sólo puede tomarse de forma positiva. Un rival que arrancó agresivo tras un mal inicio de Liga y acabó frustrado en Mendizorroza. Por fortuna, un clásico de las últimas temporadas.

