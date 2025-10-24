El Alavés se asegura hasta 2028 a Álvaro García, una de las joyas de su cantera El central alicantino, de 20 años, es un habitual del filial y ya ha tenido minutos en algunos amistosos del primer equipo

Jon Aroca Viernes, 24 de octubre 2025, 11:53

El Deportivo Alavés ha rubricado este viernes un interesante movimiento a medio-largo plazo. El club vitoriano ha anunciado la renovación del joven defensa central Álvaro García (Alicante, 20 años) hasta 2028. De esta forma, la entidad se asegura los servicios para tres temporadas más de una de las joyas de su cantera, llamado a estar en un futuro próximo en la órbita del primer equipo.

Álvaro llegó en 2021 a la estructura albiazul desde las categorías inferiores del Hércules. Aterrizó en el segundo juvenil vitoriano, pero pronto comenzó a escalar a través de la pirámide albiazul. Al curso siguiente se asentó en el Juvenil División de Honor y la 2023-2024 la disputó a caballo entre el Alavés C y el filial, ya en Segunda RFEF.

Ese mismo año llegó incluso a ser convocado por el primer equipo para el partido liguero contra el Celta del tramo final de temporada, aunque no tuvo minutos. En cambio, sí que participó de la pretemporada de ese verano. Tuvo minutos en varios partidos; entre ellos, en el encuentro disputado en el campo de su exequipo, el Hércules. También reforzó los entrenamientos de la primera plantilla en varios momentos del curso pasado.

Entonces ya era una pieza clave en el filial, donde formó notables parejas junto a Iure Iovu y otra de las joyas de la cantera albiazul, Xanet Olaiz, de su misma generación y también llamado a llegar pronto a la primera plantilla. «Hay cultura de centrales en este club. La tenemos muy cubierta y yo confío mucho en jugadores como Álvaro o Xanet, que han dado un rendimiento brutal y que por qué no el día de mañana puedan tirar para arriba», explicó en EL CORREO el pasado junio su entrenador, Molo Casas.

Esta temporada ha jugado cuatro de los siete partidos del filial en Segunda RFEF, con presencias tanto como titular -un partido- como desde el banquillo -los otros tres encuentros-. Ahora tendrá casi tres temporadas más por delante para confirmar las previsiones y dar el salto a una primera plantilla necesitada de centrales. Sobre todo, tras la sanción por doce meses de Facundo Garcés.