Arrasate enciende las alarmas en el Mallorca: «Hemos tocado fondo»

El Mallorca afronta el partido de este sábado (18.30 horas) contra el Alavés como una final. Pese a que su entrenador, Jagoba Arrasate, prefiera ... emplear la palabra «clave» -un día antes utilizó «vital»- al tratarse de la séptima jornada, el término elegido por el vizcaíno también refleja la compleja situación que atraviesa el club, penúltimo y con dos puntos en su casillero. Y no sólo las palabras lo definen, también los hechos. La plantilla bermellona hizo el jueves una conjura para tratar de resetear y revertir la dinámica.

La derrota ante la Real Sociedad (1-0) fue la puntilla a un arranque negativo. «El miércoles tocamos fondo. Tenemos que cambiar, esto no es lo que nos gusta. Hemos llegado a un punto donde priorizamos más el arroparnos, pero tenemos que trazar un camino y seguir ese camino e ir a por las cosas y no esperar que pasen», ha explicado este viernes el técnico vizcaíno. La noche posterior al partido en San Sebastián le quitó el sueño, pero también fue provechosa. «La madrugada del miércoles al jueves pudo ser fructífera para hacer ese clic y ver que no vamos bien y tenemos que volver a la casilla de salida».

El entrenador, que afronta su segunda campaña al frente del Mallorca, fija la hoja de ruta para enderezar el rumbo. «Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que no estamos bien. Lo siguiente, por qué no estás bien. Y por último, poner un remedio», ha señalado. «La cosa ha empezado torcida, pero mi reto es enderezarlo. Tengo las ganas de poder conseguirlo». Y todo empieza, como ha explicado, por «regresar a la casilla de salida». «Tenemos que crecer sobre una idea». «El equipo no se define con una derrota, más con cómodo das respuesta a un momento crítico», ha incidido.

Elogios hacia el Alavés

De ahí que, ha comentado, «el partido contra el Alavés sea muy importante». Sin embargo, ha reconocido que no es el mejor rival para tratar de resetear y recuperar la confianza con resultados. «Es un equipo muy complicado que fuera de casa ha ganado en San Mamés y ha empatado en Getafe». Una aviso a navegantes. También el fondo de armario. «Tiene una plantilla profunda y un entrenador que ya el año pasado lo hizo bien. Es un grupo que se ve difícil de batir». Vendrán con confianza pero tenemos que pensar en doblegarles. Y para estar por encima necesitamos nuestra mejor versión.

No obstante, los resultados no son el único quebradero de cabeza del Mallorca. Dani Rodríguez, suspendido de empleo y sueldo, continúa apartado del grupo desde sus polémicas declaraciones. El veterano capitán se quejó por su suplencia ante el Real Madrid. «Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia», expresó a través de sus redes sociales, al ver que su puesto lo ocupó el joven Jan Virgili.

Esa referencia a la jerarquía levantó ampollas en el vestuario. Y el primero en reaccionar fue el propio Jagoba Arrasate, que no esquivó la cuestión y se mostró tajante. «Quiero ejercer bien mi profesión y Dani va a entrenar con nosotros. A partir de ahí, ha cruzado una línea roja y ha vulnerado los códigos de un equipo. Se me hace muy difícil contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento», explicó Arrasate tras el partido contra la Real Sociedad. .