Arrasate enciende las alarmas en el Mallorca: «Hemos tocado fondo»

El entrenador del conjunto bermellón revela la conjura de la plantilla previo al duelo contra el Alavés

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:08

El Mallorca afronta el partido de este sábado (18.30 horas) contra el Alavés como una final. Pese a que su entrenador, Jagoba Arrasate, prefiera ... emplear la palabra «clave» -un día antes utilizó «vital»- al tratarse de la séptima jornada, el término elegido por el vizcaíno también refleja la compleja situación que atraviesa el club, penúltimo y con dos puntos en su casillero. Y no sólo las palabras lo definen, también los hechos. La plantilla bermellona hizo el jueves una conjura para tratar de resetear y revertir la dinámica.

