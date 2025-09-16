El Alavés arranca ante el Sevilla una exigente semana con tres encuentros

Jon Ander Goitia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Después de la victoria del derbi ante el Athletic (0-1) y disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Alavés retomó ayer los entrenamientos en Ibaia para preparar el partido contra el Sevilla (sábado, 18.30 horas) en Mendizorroza. El templo albiazul vuelve a la actividad 21 días después del encuentro contra el Atlético de Madrid (1-1). Y dará el pistoletazo de salida a la exigente semana a la que se enfrentan los vitorianos.

Tras superar el 'Tourmalet' del inicio liguero al enfrentarse a tres equipos que disputan competición europea, ahora deberá sobreponerse también a la concentración de partidos. En apenas siete días, el Alavés disputará tres encuentros; además del Sevilla, también el Getafe (miércoles, 19.00 horas) y Mallorca (sábado, 18.30 horas). Una acumulación de partidos -como consecuencia de los parones por los compromisos internacionales -que obligará a Coudet a explorar el fondo de armario albiazul para dosificar la carga de minutos y buscar el mayor botín posible.

Lejos de Mendizorroza

Pero esa no es la única dificultad a la que se enfrentan los vitorianos. Después del duelo ante el Sevilla, los albiazules disputarán los dos siguientes lejos del calor de su afición. Un escenario que da aún mayor relevancia si cabe al partido de este sábado ante los andaluces, que suman cuatro puntos en la clasificación y están envueltos en una constante lucha entre la hinchada y la directiva.

Por lo pronto, los hombres de Coudet buscarán dar continuidad a la buena dinámica mostrada por el equipo en este inicio de la temporada. A los buenos resultados (siete puntos, con dos victorias), se une un fútbol más vistoso que le ha llevado a ser protagonista del partido en algunas fases de los encuentros disputados. Ese dominio deberá hacerlo fuerte ahora ante su afición, que lleva seis partidos (dos de este curso) sin ver a su equipo perder en casa, desde el duelo contra el Real Madrid (0-1) de la temporada pasada.