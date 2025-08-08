El Alavés apuesta por rematar su plantilla «sin urgencias» con dos incorporaciones más

El fichaje de Mariano Díaz hasta 2027, el séptimo del verano del Deportivo Alavés tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi, Calebe y ... Aleñá, completa una vanguardia en la que faltaba un tercer elemento después del traspaso de Panichelli al Estrasburgo. Con el hispano-dominicano, que se une a Toni Martínez y a Villalibre en la punta de lanza albiazul, la dirección deportiva apuntala una de las tres posiciones que Sergio Fernández considera «prioritarias» de reforzar. «Las necesitamos y nos darán mucha más riqueza y recursos para tener esa plantilla lo más homogénea y completa posible», apuntó el director deportivo en la presentación de Calebe.

El club trabaja, una vez oficializado a Mariano y si no hay más salidas en otras zonas sensibles, en incorporar, al menos, un central y un jugador de banda para rematar su plantilla. La marcha de Mouriño al Villarreal ha dejado un agujero en el eje de la zaga que está llenando la polivalencia de Parada. En los costados, Vicente es intocable en la derecha, mientras que la izquierda está cubierta por la versatilidad de Aleñá y de Calebe después de la venta de Conechny a Racing.

«Trabajamos para completar la plantilla lo antes posible, pero en la mayoría de los casos son jugadores que pertenecen a otros clubes», afirmó Fernández. Un horizonte en el que emergen opciones como Juan Gutiérrez (Mirandés), Alejandro Francés (Girona) y Juan Cruz (Leganés). Además, se mantienen «alerta» ante las ofertas que puedan recibir por sus principales futbolistas. «La idea es retener el mayor talento posible», reiteró el director deportivo, que descartó que hubiera ninguna «urgencia» a pesar de necesitar nuevas piezas: «Hemos fichado cada una de nuestras primeras opciones y ojalá podamos rematarlas con los que lleguen».

Posibles salidas

Un contexto en el que también podrían abandonar el Paseo de Cervantes futbolistas con menos protagonismo en la pretemporada como Maras, Abde Rebbach, Hugo Novoa o Villalibre. El central serbio está en la rampa de salida y el club valora ceder al extremo argelino y al '9' vizcaíno. «Mientras el mercado esté abierto estamos prestos tanto a las entradas como a las salidas y algún movimiento se va a producir», sentenció Fernández cuestionado por ello. A poco más de una semana para el arranque LaLiga frente el Levante en Mendizorroza, el Alavés sigue activo en una ventana en la que han tenido siete y once bajas hasta la fecha.