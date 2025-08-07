El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mariano remata en el amistoso del miércoles ante el Huesca. Blanca Castillo

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El delantero hispano-dominicano de 32 años, sin equipo desde mayo de 2024, llevaba 24 días entrenando con los albiazules

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:08

Mariano Díaz (Premiá de Mar, 1993) es nuevo jugador del Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano de 32 años firma por dos temporadas (hasta 2027) ... con los albiazules, convirtiéndose en la séptima incorporación de este mercado tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi, Calebe y Aleñá. 24 días después de comenzar a entrenar con los vitorianos en busca de ponerse en forma y encontrar destino tras estar sin equipo desde que dejara el Sevilla en mayo de 2024, el ex, entre otros, del Real Madrid y del Olympique Lyon refuerza el ataque de los vitorianos, debilitados tras el traspaso de Panichelli al Estrasburgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  5. 5

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  6. 6

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  7. 7

    El drama de Unai Egiluz
  8. 8 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  9. 9 Los cimarrones ya están engordando en la jaula del mar de Getaria
  10. 10

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027