Gustavo Albarracín, con Talleres.

El Alavés hace una apuesta de futuro con Gustavo Albarracín

El club avanza en el fichaje del centrocampista de 19 años de Talleres, que acababa contrato a final de año, para que arranque en el filial

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 12 de agosto 2025, 16:59

El Deportivo Alavés se encuentra cerca de cerrar el fichaje de Gustavo Albarracín (Las Varillas, 2006) para reforzar su filial. El conjunto albiazul realizará una apuesta de futuro por el medio argentino de 19 años de Talleres, que cruzará el Atlántico si nada se tuerce para sellar un contrato hasta 2030 en la capital alavesa. Según apuntan desde Argentina, el club vitoriano se hará con el 100% de su pase, mientras que el conjunto de Córdoba se guarda un porcentaje de su futura venta.

Aunque el montante del traspaso no ha trascendido, el futbolista concluía contrato al final de este año, una circunstancia que abarata la operación, ya que el club argentino se exponía a perder a la joven promesa sin percibir compensación alguna. Se trata de un futbolista sin apenas experiencia en la máxima categoría, un caso similar al de Joaquín Panichelli antes de recalar en el Alavés, por lo que arrancará en el primer filial alavesista.

