El Alavés, ante la frontera de sus primeras vueltas

Las últimas tres derrotas del Deportivo Alavés lejos de Mendizorroza han dolido especialmente en el vestuario por lo cerca que estuvieron los albiazules de alcanzar ... el premio a pesar de sus desajustes. Los futbolistas y el cuerpo técnico son conscientes de que la falta de gol fue su principal hándicap para conseguir empatar o ganar en Mallorca, Vallecas y Girona más allá de los errores puntuales en defensa, los altibajos en la presión o la falta de fluidez en la elaboración.

Los tres 1-0 dibujan el complejo contexto albiazul en sus últimas tres salidas: competitivos hasta el final, sólidos atrás pero penalizados por su escasa efectividad en ataque. «Son derrotas por la mínima y con la sensación de poder tener muchos más puntos. La Liga te acomoda, pero si hubiésemos sacado todos esos partidos estaríamos prácticamente en Champions y no es nuestra realidad», reflexionó en Montilivi un Coudet que cree que «se puede caer» pero «no perder el eje de la idea y para lo que nos preparamos». Un plan que mezcla, como indica el Chacho, el «físico» con el «fútbol combinativo» . Un «equilibrio» que han logrado en largas fases, sobre todo en Mendizorroza, pero que todavía deben calibrar con mayor precisión a domicilio. A pesar de ello, el argentino repite que están «mostrando una buena forma» como reflejan los 15 puntos en 12 jornadas que suma un Alavés que está cómodamente instalado en el décimo puesto, más cerca de Europa –tres unidades– que del descenso –cinco–.

Desde el anterior regreso a Primera en la temporada 2016-17, únicamente en la campaña 2018-19 estaban en mejor posición que ahora. Dejando a un lado el curso 2021-22 en Segunda, en la última década sólo el Alavés de Abelardo, con 23 puntos y cuarto en la jornada 12, mejora al actual conjunto del Chacho. Un bloque que se marcó tras la victoria (3-1) sobre el Elche sumar los máximos puntos posibles en las cinco siguientes jornadas frente a oponentes de su Liga, con tres choques en casa –Valencia, Espanyol y Celta– y dos fuera –Rayo y Girona–. «Dejar a rivales directos con menos puntuación siempre es importante», apuntó entonces Carlos Vicente, que apostó por «sacar el mayor provecho» de estos cinco partidos. «Son importantes porque los demás no suman», avisó el aragonés.

Por ahora, el Alavés ha logrado cuatro puntos de 12, tras doblegar al Espanyol (2-1), empatar (0-0) con el Valencia y perder en Vallecas y en Girona, en ambos casos por 1-0. Ahora, el objetivo es llegar a fin de año superada la barrera de las 20 unidades. Todo un desafío, ya que después del parón y de recibir el sábado 22 de noviembre (14.00 horas) al Celta en el Paseo de Cervantes vendrán dos derbis y los dos 'cocos' del torneo antes de parar por Navidad.

«Estas dos semanas se nos van a hacer un poco largas. Después de una derrota quieres jugar, pero tenemos tiempo por delante para analizar errores, corregirlos y seguir mejorando», Antonio Blanco Capitán del Alavés

Viajarán a Montjuic para medirse al Barcelona (sábado 29 de noviembre, 16.15 horas) y se enfrentarán el sábado 6 de diciembre (16.15 horas) a la Real Sociedad en Mendizorroza. Mismo escenario en el que recibirán al Real Madrid (fin de semana del 14 de diciembre) antes del derbi en El Sadar frente a Osasuna con el que finalizarán 2025. Luego, en Reyes, llegará el Oviedo y cerrarán la primera vuelta en Villarreal.

Gran inicio En la última década, sólo el Alavés de Abelardo (2018-19) mejoró los 15 puntos actuales (23) en 12 duelos

El Celta, en el horizonte La vuelta de Boyé y Pacheco refuerza a un Alavés que «corregirá errores» en el parón

«Además de sostener sensaciones y una idea hay que sumar de tres», recalcó Coudet tras ganar (2-1) al Espanyol. Un mensaje que se repite en Ibaia y que les quiere impulsar frente al Celta. En caso de victoria, su equipo superaría en 13 jornadas los 17 puntos sumados en las últimas dos temporadas en toda la primera vuelta. En la campaña 2023-24, la del regreso a Primera con Luis García, el Alavés logró 17 unidades en los primeros 19 partidos, colocándose decimoquinto, dos cuerpos sobre el descenso. Su reacción en enero (10 puntos de 12) le permitió escapar de la zona de peligro y acabar décimo. Y la pasada temporada, en la que el entrenador madrileño dirigió las 14 jornadas iniciales antes del desembarco de Coudet, los babazorros calcaron los 17 puntos en la primera vuelta. Nuevamente tuvieron que remar en la segunda mitad para salvarse, aunque lo hicieron de forma más sufrida.

Correcciones en el parón

En la última década, sólo en tres temporadas (2016-17, 2018-19 y 2019-20) alcanzaron o superaron los 20 puntos (23 con Pellegrino, 32 con Abelardo y 20 con Garitano) en la primera vuelta. Tres equipos a los que sigue la estela un Alavés que aprovechará el parón para «mejorar, prepararnos y trabajar» como anticipó Coudet en Girona. «Nos viene bien este descanso para pulir cosas», señaló Tenaglia. «Estas dos semanas se nos van a hacer un poco largas. Después de una derrota quieres jugar, pero tenemos tiempo por delante para analizar errores, corregirlos y seguir mejorando», apuntó Blanco.

7 Jornadas Le quedan al Alavés (Celta, Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna, Oviedo y Villarreal) para lograr una victoria con la que superar los 17 puntos de las últimas dos primeras vueltas

El último parón del año será balsámico para un Alavés que ante el Celta podrá contar con Pacheco totalmente recuperado. El central navarro, lesionado en los ligamentos del hombro izquierdo en Vallecas hace dos semanas, estuvo en el banquillo en Montilivi pero no saltó al césped. No arriesgó pensando en lo que viene y en la falta de piezas en la zaga de un equipo que lleva dos partidos –Espanyol y Girona– con cuatro laterales formando un muro que apenas encaja 0,9 goles por duelo.

Si no hay contratiempos, el Chacho recuperará la pareja Tenaglia-Pacheco atrás y también la dupla Boyé-Toni Martínez en ataque que tanto rédito le ha dado ofensiva y defensivamente. Sus ausencias condicionaron en Girona a un Alavés que aprovechará el parón para rearmarse y coger impulso en Ibaia. «Tenemos claro qué ha fallado, pero las cosas se corrigen en casa», sentenció Coudet. El vestuario sabe cuál es el camino para acelerar y no mirar al descenso por el retrovisor.