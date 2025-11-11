El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones a sus jugadores en Montilivi. FACTORÍA9

El Alavés, ante la frontera de sus primeras vueltas

Los albiazules están a un triunfo de mejorar los 17 puntos logrados en el ecuador de los dos últimos cursos y buscan pulir y rearmar su plan de juego durante el parón

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Las últimas tres derrotas del Deportivo Alavés lejos de Mendizorroza han dolido especialmente en el vestuario por lo cerca que estuvieron los albiazules de alcanzar ... el premio a pesar de sus desajustes. Los futbolistas y el cuerpo técnico son conscientes de que la falta de gol fue su principal hándicap para conseguir empatar o ganar en Mallorca, Vallecas y Girona más allá de los errores puntuales en defensa, los altibajos en la presión o la falta de fluidez en la elaboración.

