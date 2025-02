Aleñá: «El estilo de Coudet se adapta mucho a lo que yo buscaba»

Jon Aroca Viernes, 7 de febrero 2025, 14:05 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

Carles Aleñá tendrá que esperar para debutar como jugador del Deportivo Alavés. No podrá hacerlo este domingo contra el Getafe, equipo del que está cedido, por la cláusula del miedo, así que verá el partido «desde fuera, muy nervioso», pero con «mucha» confianza en ... sus compañeros. Sus primeras impresiones no han podido ser mejores . «Uno se tiene que adaptar lo más rápido posible. Creo que lo he hecho. La gente me ha acogido súper bien. Eso hace más fácil la adaptación», ha celebrado.

También ha jugado a su favor que tuviera clara su apuesta por el estilo del Alavés. «Fue todo bastante rápido. Cuando escuché el proyecto me hizo mucha ilusión. Lo tenía claro. Bastó con poco para saber que era el sitio indicado, por la idea de juego, por el entrenador», ha explicado. Noticia relacionada Pau Cabanes completa el puzle de la banda izquierda del Alavés Jon Prada Y es que se ve con un encaje perfecto en la idea de Coudet. «El entrenador preguntó por mí, había un interés y me cuadra mucho la idea que tiene. Se adaptaba mucho a lo que buscaba. Lo que me pide es en lo que yo soy fuerte. Nos estamos conociendo poco a poco, contándome lo que quiere de mí y dónde me ve. Me gusta mucho la idea y cómo trabaja, lo intenso que es en los entrenamientos», ha explicado. ¿Y cómo se define? «Me encuentro cómodo en muchas posiciones. Jugando entre líneas es donde más, ahí donde pueda dar el último pase y llegar desde segunda línea. Ayudando al equipo a que el balón circule. También tengo que ayudar mucho en defensa, que es algo que vengo mejorando en los últimos años», ha expuesto. Aunque se pide «dar un paso adelante» en una faceta: «Mejorar mis registros con asistencias y goles». Cree que para ello la competencia en el centro del campo puede ser beneficiosa. «Cuando vine aquí sabía de los jugadores, su calidad. Eso va a hacer mejor el equipo. Cuanta más competencia haya va a ser mucho mejor para todos. Todos tenemos que ayudar porque solo tenemos un claro objetivo, salvar la categoría», ha confirmado. También tiene un análisis del Alavés. «Es un equipo muy difícil de derrotar, con grandes jugadores y muy trabajador. Con una idea muy clara. Con el Chacho se está viendo la idea». Sergio Fernández: «No es la primera vez que lo hemos intentado» El director deportivo albiazul, Sergio Fernández, agradeció la buena predisposición de Aleñá y celebró que, esta vez sí, haya podido sumarlo a su proyecto. «No es la primera vez que lo hemos intentado. Tiene el talento, la vitalidad y la ilusión que nos hace falta en un momento delicado. Trabajo, ganas y motivación los está mostrando desde el primer día», ha destacado. También lo ve polivalente. «Por sus características se adapta a los juegos interiores que pide el entrenador. No le podemos pedir que sea un extremo de banda, pero desde esa posición puede generar muchísimo desequilibrio. Es un concepto que a nuestro entrenador le gusta y que estaba buscando».

