El Alavés afronta otro verano movido

El Deportivo Alavés ya mira a un mercado de verano que volverá a ser intenso. La revolución de la pasada ventana estival, con 11 incorporaciones ... y 14 salidas, podría tener su réplica. «Por unas razones u otras va a haber movimientos como ha sucedido en estos diez años», avisó Sergio Fernández. Camino de su vigésima temporada en Primera –la novena en las últimas diez campañas–, el director deportivo anticipó cuáles serán sus líneas maestras veraniegas. «La idea es que los mejores sigan con nosotros, pero el mercado nos dirá cosas», apuntó el leonés, que apostó por continuar siendo «rigurosos y escrupulosos» con la economía del club, «haciendo valer sus intereses para continuar en Primera».

Un equilibrio en el que el Alavés tendrá que acometer una nueva reestructuración de su plantilla a la espera de que Eduardo Coudet confirme su continuidad en el banquillo albiazul. La «propia relación contractual» de los futbolistas que certificaron la permanencia hace que ocho piezas estén en la rampa de salida. Los cinco cedidos –Manu Sánchez, Aleñá, Cabanes, Jordán y Carlos Martín– dejarán el Paseo de Cervantes. Al club le gustaría contar con el lateral izquierdo cedido por el Celta, pero es consciente de la complejidad financiera de la operación y de los pretendientes que tendrá el '3'.

En cuanto a los tres jugadores que terminan su vínculo, las salidas de Abqar, Sedlar y Kike García son prácticamente un hecho, lo que dibuja un Alavés 2025-26 con 22 futbolistas con contrato. De ellos, 17 han estado esta temporada en Ibaia y cinco regresan de sus cesiones en Segunda. En pretemporada, la dirección deportiva y el cuerpo técnico valorarán la situación de Parada, Maras, Abde, Ropero y Panichelli.

Los contratos del Alavés 2026 Benavídez, Guridi, Owono, Pica y Parada

2027 Sivera, Guevara, Blanco, Tenaglia, Carlos Vicente, Maras y Adrián

2028 Toni Martínez, Conechny, Diarra, Villalibre, Garcés, Abde y Ropero

2029 Hugo Novoa, Panichelli y Mouriño

El caso del delantero argentino cedido en el Mirandés es el más especial. Tras marcar 20 goles, Fernández lo ve como «uno de los activos más importantes y sobre los que construir el futuro inmediato», aunque tiene muchos pretendientes. «En relación al precio nos podemos ver obligados a tomar decisiones», afirmó sobre un '9' con contrato hasta 2029. Otro futbolista con cartel es Mouriño. El Atlético posee una opción de recompra sobre el central uruguayo, brillante en el epílogo. «Va a ser difícil, pero haremos todo lo posible para que siga con nosotros», señaló Fernández. Su vínculo se extiende hasta 2029 como el de Hugo Novoa, que tras un curso sin protagonismo por culpa de las lesiones –cinco partidos y 234 minutos– puede salir para «tener continuidad».

Mantener a los «activos»

Lo mismo sucede con Owono y Adrián. «Uno de los dos necesita jugar la próxima campaña», avisó un director deportivo que aboga por mantener a los «grandes activos» del Alavés en un mercado salvaje. «Todos tienen contrato, aunque hay intereses contrapuestos. A veces, vender un jugador es necesario, pero sólo lo haremos si nos vemos obligados por necesidad. Siempre hemos querido que prevalezcan los intereses deportivos», explicó.

En este grupo están Sivera, Guevara, Blanco, Vicente y Tenaglia, con vínculo hasta 2027, y Garcés (2028). La situación de Guridi y Benavídez, con contrato hasta 2026, obliga a renovarles para que no se vayan libres en un año. Además, el club espera que Toni Martínez, Conechny, Diarra y Villalibre, con nexo hasta 2028, den un paso adelante. Y en paralelo acometerá unos fichajes que se centrarán sobre todo en el lateral izquierdo –el maliense y Parada son los inquilinos ahora – y en el centro de la zaga, donde Garcés, Pica, Maras y el codiciado Mouriño tienen contrato.

«La idea es que los mejores sigan con nosotros, pero el mercado nos dirá cosas» Sergio Fernández Director deportivo del Alavés

La medular, con la llegada de Pablo Ibáñez como agente libre desde Osasuna avanzada, está cubierta si no hay bajas con Guevara, Blanco y Benavídez. También el '9' con Panichelli, Villalibre y Toni Martínez. Más dudas hay en las bandas y en la mediapunta. Vicente no tiene recambio en la derecha ni Guridi en el '10. Y, en la izquierda, Conechny y Abde, al que probarán en pretemporada, no han estado al nivel esperado. Aunque Fernández descartó que haya habido una «descompensación» en la plantilla, el perfil zurdo ha perdido a sus dos titulares –Manu y Aleñá– y deberá ser reforzado. Hay trabajo por delante