El Alavés afronta cuatro jornadas clave para su despegue en la clasificación

La plantilla del Alavés se rearmó en el parón con la mirada puesta en un horizonte que le deparaba una «seguidilla», como las describe Coudet, ... de partidos ante rivales de 'su liga'. El empate (0-0) ante el Valencia abrió una serie de cuatro encuentros en los que los vitorianos tendrán a oponentes con los que comparten objetivo.

«Dejar a rivales directos con menos puntuación siempre es importante», reflexionó la semana pasada Carlos Vicente, que apostó por «sacar el mayor provecho» de estos cinco partidos que son «importantes» porque los «demás no suman». Una carrera que, superado en tablas el duelo ante el Valencia, puede permitir el despegue albiazul en la clasificación tras sumar 12 puntos en las primeras nueve jornadas del campeonato. Décimos, los vitorianos ya han superado las unidades que consiguieron en los primeros nueve partidos de las dos últimas campañas (10 y 8).

Con el descenso a 6 unidades y Europa a 3, los vitorianos visitarán al Rayo Vallecano el domingo (21.00 horas) y recibirán el siguiente al Espanyol (2 de noviembre, 16.15 horas) de Kike García en Mendizorroza. Entre medias, viajarán a Getxo (jueves 30 de octubre, 20.00 horas) para enfrentarse en la Copa al equipo de la División de Honor vizcaína.

Más allá de la eliminatoria del k.o., se 'pegarán' con dos conjuntos difíciles de superar. El Espanyol, sexto después de salvarse 'in extremis' el curso pasado, ha revolucionado su equipo en el mercado y ha mantenido, además, a piezas clave como Roberto y el vitoriano Urko. El Rayo, por su parte, logró con la victoria (0-3) frente al Levante respirar en un año en el que compite en la Conference League.

Rivales en apuros

Después de estos dos partidos, los de Coudet viajarán a Montilivi para verse las caras con el Girona (sábado 8 de noviembre, 14.00 horas) antes de recibir al Celta (sábado 22 de noviembre, 14.00 horas) tras el parón. Los catalanes son colistas con seis puntos tras perder este verano a los últimos héroes de la Champions –Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera...– y no han conseguido acoplar todavía a sus fichajes. Y los gallegos, que aún no conocen la victoria, son decimoséptimos con siete unidades. En Balaídos están pagando el caro peaje de competir en la Europa League.

Dos conjuntos en horas bajas a los que quiere doblegar el Alavés para vivir con tranquilidad un final de año complejo: visitarán a Barcelona y Osasuna y recibirán a Real Sociedad y Real Madrid. El objetivo es superar los 17 puntos con los que bajaron el telón a la primera vuelta las dos temporadas anteriores. Un buen punto de partida para amarrar la salvación sin tanto sufrimiento.