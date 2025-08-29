El Alavés acumula patrimonio

La inminente llegada de Denis Suárez, que el Deportivo Alavés tiene más que encarrilada, comparte una característica con la mayoría de los fichajes del ... verano albiazul. El club extenderá un contrato a un futbolista de 31 años que aterrizará en propiedad. Un sistema que consolida el giro experimentado en las últimas temporadas respecto a la apuesta de hace una década de bucear en el mercado de cedidos. Ahora el Alavés se ha acostumbrado a mirar a largo plazo y a construir un núcleo de futbolistas en una apuesta por hacer patrimonio.

Denis será el décimo fichaje del equipo del Chacho Coudet. El octavo que llegue en propiedad, pues sólo dos de ellos conocerán Mendizorroza a través de la fórmula de la cesión. Así se cerró hace pocos días la operación por Jon Pacheco, un futbolista cuyo potencial y largo vínculo con la Real Sociedad, hasta 2030, ha sugerido a los gestores del club donostiarra que aún puede ser una baza de valor para el futuro. Tanto, que el acuerdo ni siquiera incluye una opción de compra. Con Calebe, en cambio, el club sí que tiene una posibilidad de ficharlo cuando el próximo verano acabe la cesión. El hecho de que llegue desde un fútbol tan diferente como el brasileño propició que la entidad albiazul viera con buenos ojos esa fórmula.

Son las dos excepciones a una pretensión clara: construir una plantilla que no sólo permita consolidar año tras año la estructura albiazul, sino que en algunos casos también pueda permitir a la entidad obtener beneficio económico por la venta de algunos de esos futbolistas. Así ha sido este mismo verano con Panichelli -si bien llegó como agente libre- o Mouriño. Aunque la fórmula de la propiedad les obligue a pagar por un traspaso, los gestores albiazules valoran la alta capacidad de revalorización que pueden tener algunos jugadores jóvenes a los que se extienda un contrato por varias temporadas.

De las diez operaciones, solo las de Pacheco y Calebe son en forma de préstamo

De todos, el que mejor encaja en ese perfil es Yusi. El madrileño, de apenas 19 años, costó al Alavés una cifra cercana a los 3 millones de euros. Señal de la apuesta que realizaba el club por un jugador novato en Primera pero de un notable potencial. Así se explica su contrato hasta 2029 y el hecho de que el Real Madrid conserve tanto una opción de recompra como la mitad del dinero que ingrese el Alavés en un futuro traspaso. La misma fórmula que, por ejemplo, permitió el fichaje de Antonio Blanco, asentado como el gran pilar albiazul del centro del campo.

Contrato hasta 2030

También los contratos de Aleñá y Lucas Boyé abarcan las próximas cuatro temporadas. El del primero, fruto de la importante apuesta realizada por el Alavés a la hora de hacerse con un jugador que era petición expresa de Coudet. En el segundo, con galones de delantero titular, es también consecuencia de la inversión. Los casi seis millones que han costado su traspaso le sitúan como el futbolista más caro de la historia de la entidad. Novoa y Parada son los otros dos jugadores de la plantilla con un vínculo hasta 2029; en cambio, Guridi y Benavídez acaban dentro de menos de doce meses.

10 millones ha gastado, aproximadamente, el Alavés este mercado en las tres incorporaciones por las que ha pagado: Boyé, Yusi y Aleñá

Sólo hay un futbolista con un contrato más largo: Pablo Ibáñez. El navarro llegó sin mediar traspaso tras finalizar su vinculación con Osasuna y con la intención clara de que se convirtiera pronto en un indiscutible en el centro del campo. Así lo está siendo en los primeros compases del curso. En los casos de Jonny, Mariano y Raúl Fernández ha pesado su veteranía, pues son mayores de treinta, para extenderles contrato por dos cursos y uno, en el caso del portero, de 36 años.

La temporada pasada también llegaron ocho futbolistas en propiedad, pero seis más lo hicieron como cedidos en algún momento. Hace dos el balance fue de siete y seis, mientras que el curso de Segunda fueron cinco y cinco. Pero también se han dado casos en los que los fichajes eran menos que las cesiones. Así fue en una 2021-2022 con ocho préstamos por seis adquisiciones. El año anterior el balance fue de seis a dos para las cesiones. La 2016-2017, primera en la élite tras más de una década de ausencia, llegó con nueve fichajes y diez cesiones. Desde entonces el Alavés ha cambiado mucho. También la forma en la que acude al mercado.