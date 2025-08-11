El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mouriño, Villalibre, Adrián, Panichelli y Conechny. E.C.

El Alavés acelera una operación salida que ya ha tenido 13 bajas

Con la cesión de Adrián Rodríguez al Zaragoza sellada, el club trabaja en cerrar otras carpetas como la de Maras antes del inicio del campeonato

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:41

El Deportivo Alavés ha tenido casi el doble de bajas que de fichajes este verano. Las siete caras nuevas (Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, ... Calebe, Aleñá y Mariano) han tenido su réplica en el adiós de 13 piezas. La cesión de Adrián Rodríguez, inédito en esta pretemporada, al Zaragoza es el último movimiento de salida en un verano intenso en este apartado. Con la marcha del portero mallorquín de 24 años y con contrato hasta 2027, el Alavés ha acometido una revolución en su meta con el préstamo de Owono al Andorra tras renovar hasta 2029. Dos salidas bajo palos 'compensadas' con Raúl.

