El Alavés acelera una operación salida que ya ha tenido 13 bajas

El Deportivo Alavés ha tenido casi el doble de bajas que de fichajes este verano. Las siete caras nuevas (Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, ... Calebe, Aleñá y Mariano) han tenido su réplica en el adiós de 13 piezas. La cesión de Adrián Rodríguez, inédito en esta pretemporada, al Zaragoza es el último movimiento de salida en un verano intenso en este apartado. Con la marcha del portero mallorquín de 24 años y con contrato hasta 2027, el Alavés ha acometido una revolución en su meta con el préstamo de Owono al Andorra tras renovar hasta 2029. Dos salidas bajo palos 'compensadas' con Raúl.

El club, tal y como indicó SergioFernández, ha querido que los dos jóvenes cancerberos «tengan minutos y presencia en el terreno de juego» esta temporada lejos del Paseo de Cervantes. Un plan que también han seguido con las cesiones de Pica al Mirandés, de Selu Diallo a la Cultural Leonesa, de Ropero al Hércules y Mendes al Alverca portugués. Más allá del central salmantino, renovado hasta 2028 en una clara apuesta del club por un jugador que disputó 9 partidos en Primera el curso pasado, el resto son futbolistas que quieren que crezcan en la élite.

Bajas del Alavés 2025-26 1 Panichelli: Estrasburgo (16,5 millones de euros) 2 Mouriño: Atlético-Villarreal (4 millones de euros) 3 Conechny: Racing Club (3 millones de euros) 4 Kike García: Espanyol (libre) 5 Abqar: Getafe (libre) 6 Sedlar: Tractor (libre) 7 Villalibre: Racing de Santander (cesión) 8 Pica: Mirandés (cesión) 9 Adrián Rodríguez: Zaragoza (cesión) 10 Owono: Andorra (cesión) 11 Ropero: Hércules (cesión) 12 Selu Diallo: Cultural Leonesa (cesión) 13 Tomás Mendes: Alverca (cesión)

Diferente caso es el de Villalibre, que ha puesto rumbo al Racing en una cesión de un año con opción de compra. El poco protagonismo del búfalo el curso pasado (18 partidos, 425 minutos y 1 gol) y su rol secundario en la pretemporada tras Toni Martínez y Mariano han hecho que termine en el Sardinero, rediseñando casi por completo el '9' albiazul. La salida de Kike García, uno de los héroes de la permanencia del Alavés con sus 13 goles, tras finalizar su contrato con el Espanyol como destino y el traspaso de Panichelli al Estrasburgo por 16,5 millones de euros más variables (el club percibirá alrededor de 10 netos) tras brillar en el Mirandés (21 tantos y 8 asistencias) han llevado a los vitorianos a remangarse en la búsqueda de un nuevo delantero

El eje de la zaga también ha tenido pérdidas importantes. A la marcha de Abqar después de finalizar su contrato al Getafe se unió la dolorosa de Mouriño al Villarreal. El uruguayo era intocable junto a Garcés en el eje y el Atlético había transmitido al Alavés en el inicio del verano que no ejecutaría la opción de recompra. Sin embargo, los rojiblancos decidieron firmar a Mouriño y venderlo al club amarillo, dejando 4 millones de euros en las arcas babazorras pero un agujero en una zaga en la que tampoco estará Sedlar, que firmó libre con el Tractor iraní.

Abde y la banda izquierda

El Alavés trabaja en fichar, al menos, un central mientras aspira a dar salida a Maras. El defensa serbio, con contrato hasta 2027, no cuenta y el club le busca destino como en las anteriores dos campañas, en las que jugó cedido en el Levante y en el Sporting. El Zaragoza y otros equipos de Segunda han mostrado interés.

La dirección deportiva está reconfigurando su muro y también las bandas. La venta de Conechny al Racing argentino por 3 millones de euros (el Alavés recibirá entre 1,5 y 2) ha dejado el costado izquierdo sin extremos específicos más allá de Abde Rebbach, al que el club también estudia dar salida. Con Carlos Vicente como único futbolista de banda por la derecha, con el comodín de Hugo Novoa y la polivalencia de Calebe como alternativas, Aleñá ha sido el que ha ocupado de inicio el costado zurdo en los últimos amistosos. Por ello, el club busca un jugador de banda, preferiblemente de izquierda, para equilibrar la plantilla.