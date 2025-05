«Estoy muy agradecido», dice un Coudet que no despeja su futuro «He estado a la altura de un equipo que venía de hacer una gran campaña. Los números no mienten», apuntó el Chacho

Jon Prada Domingo, 25 de mayo 2025, 00:25

Eduardo Coudet se mostró «contento» por el buen partido que realizó su equipo ante un Osasuna muy «duro» y poderoso en el juego aéreo. «Es normal la relajación después de jugar cada semana con los resultados apretados. Estuvimos más sueltos y el equipo se ha comportado muy bien. Me hubiese gustado terminar ganando pero mostramos muchas cosas buenas», aseguró el Chacho, que puso en valor el trabajo realizado y a sus jugadores por «creer en la idea» y «comportarse muy bien en los momentos difíciles».

«Hicimos una segunda vuelta de 25 puntos y estoy muy agradecido con todos por este cierre de temporada», apuntó Coudet. «Sé que hubo un entrenador, muy querido, que si miras los números los hemos igualado en porcentaje de puntos en esta segunda vuelta. Hemos mejorado en todos los 'items' físicos, técnicos... en un equipo que dije que estaba bien trabajado cuando llegué. He estado a la altura de un conjunto que venía de hacer una gran campaña. Los números no mienten», reiteró el argentino

Cuestionado sobre su futuro, el Chacho bromeó indicando que abrió «la puerta y la ventana» a su continuidad en su comparecencia, aunque emplazó a la reunión de la próxima semana con el club para clarificarlo todo. «Me llevo de forma excelente con la directiva y la secretaría técnica. Me han tratado muy bien, pero me parecía que hasta que finalizara no era momento de hablar del futuro», dijo el preparador.

«Nos tenemos que juntar y hablar de fútbol y de todo lo que no hemos hablado», declaró Coudet, que volvió a destacar la fortaleza de su equipo y a mostrarse «agradecido» al vestuario: «Fuimos muy fuertes de cabeza y juntos sacamos esto adelante desde la idea y el convencimiento. Ninguno dudo de que iba a terminar bien».

Por su parte, Carlos Vicente se mostró «satisfecho» por conseguir la salvación, aunque le hubiera gustado «lograrlo sin hacer sufrir tanto a la gente»: «El equipo a nivel de trabajo y lucha ha estado de diez, aunque todo se puede mejorar».

