Un aficionado se enfrenta a una multa de 3.001 euros por tirar una botella en Mendizorroza

Un aficionado del Alavés se enfrenta a una multa de 3.001 euros y la prohibición de entrar durante seis meses a un recinto deportivo ... por lanzar una botella al campo durante el transcurso del partido en Mendizorroza. El objeto estuvo cerca de golpear al asistente número dos, aunque cayó sobre el césped sin impactar en nadie.

Esta acción obligó al árbitro, Ortiz Arias, a parar el partido en el minuto 79. «Una persona que se encontraba entre los seguidores del club local, identificados por su indumentaria, lanzó una botella de agua de plástico de 500 mililitros con tapón, cerrada y medio llena, cayendo dentro del terreno de juego y pasando cerca del árbitro asistente», según reflejo en el acta.

Asimismo, el delegado de La Liga también recogió este incidente en el informe que elaboran en cada encuentro. No obstante, al tratarse de una persona que ha actuado a título particular, el club no se enfrentará a ninguna sanción. Ahora se revisarán las cámaras del estadio para localizar al autor y notificarle las sanciones a las que se enfrenta.