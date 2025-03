Vitoria se vuelca con el Alavés para la final ante el Rayo

Jon Prada Sábado, 29 de marzo 2025, 13:38 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

El himno de Donnay lo deja claro en sus últimas estrofas. «Vitoria entera te aplaude y te acompaña para poder el gran triunfo alcanzar». Una idea que sigue muy viva en la ciudad, que se ha volcado para apoyar al Deportivo Alavés en su reto de continuar una temporada más en Primera División. La salida de ese sprint final de diez partidos arranca este sábado (18.30) ante el Rayo en Mendizorroza, que promete un aspecto espectacular.

«La gente está con nosotros. La respuesta explica lo que es esta afición. Nos demuestran que no nos van a dejar solos», confesaron Ander Guevara y Kike García el miércoles, cuando se produjeron colas enormes para que los futbolistas albiazules firmaran autógrafos a los aficionados en el centro. Un reflejo del sentir de una Vitoria que también va a 'jugar' el partido por la permanencia, empezando por el choque frente al Rayo Vallecano de este sábado en Mendizorroza.

En el vestuario saben que el apoyo no va a decaer en esta carrera, aunque ellos también tienen que prender la llama desde el césped. «Sé que habrá un gran ambiente. La afición siempre nos empuja, pero nosotros también tenemos que darles», avisó Eduardo Coudet. «Me da rabia porque tenemos una hinchada increíble y cuando, por momentos, esa conexión o ese clima que se generó ante el Villarreal no se da, es porque nosotros no les damos lo mínimo de entrega, agresividad, compañerismo... Nos llevan en volandas y serán claves en los seis partidos que quedan en casa», añadió Joan Jordán, consciente de que los futbolistas babazorros no pueden guardarse ni un gramo de esfuerzo en esta batalla.

Ampliar Varios aficionados del Rayo Vallecano se toman un selfi en La Florida. Rafa Gutiérrez

Es por ello que todos en la caseta apuestan por un arranque explosivo ante el Rayo, calcado al del Villarreal, que encienda a un Mendizorroza que rozará el lleno. Las entradas están volando (el viernes apenas quedaban 200) para un partido en el que el Alavés quiere ganar para seguir fuera de los puestos de descenso. No hay otro camino y la afición ha acudido a la llamada de su equipo. Todos esperan que la magia vivida ante el Villarreal tres semanas atrás, con el campo rugiendo e inundado de bufandas, se repita frente a los madrileños. Incluso hay preparado un recibimiento especial por parte del Fondo Polideportivo cuando salten los jugadores al terreno de juego.

Luces y pegatinas

Durante toda la semana, dentro de la campaña 'Aquí nadie se rinde', el club ha llenado la ciudad, sus comercios y establecimientos de pegatinas y del lema de esta iniciativa a la que también se ha sumado el Ayuntamiento de Vitoria, iluminando de azul y blanco la Casa Consistorial, el kiosco de La Florida, Los Arquillos, la pérgola de Sancho El Sabio y la Virgen Blanca. Incluso se proyectó el escudo del Alavés en la céntrica plaza. Este viernes lo hicieron por primera vez la noche anterior a la visita del Rayo y se repetirá de cara a los otros cinco partidos que quedan en Mendizorroza.

Vitoria arropa a un Alavés que nunca camina solo. A pesar del viento, decenas de hinchas lucen sus camisetas y bufandas por el Casco Viejo y las calles del centro en la previa de un encuentro que se antoja clave. Incluso los fans del Rayo se han unido a la fiesta. «El calor de la afición siempre está ahí. Tenemos un partido muy importante en casa y esto es un chute de energía», agradecieron Kike García y Guevara. La unión será fundamental en estas 10 jornadas que quedan para seguir en Primera una campaña más. Todos son conscientes de ello.