La afición arropa a la plantilla del Alavés: «Nos demuestra que no nos van a dejar solos» Ocho jugadores del club firman innumerables autógrafos a los aficionados. «Tenemos un partido muy importante en casa y esto es un chute de energía», celebran Guevara y Kike

Jon Aroca Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:06 | Actualizado 20:14h.

Las colas han tomado este miércoles el centro del Vitoria. Largas filas para esperar a ocho jugadores del Deportivo Alavés que han firmado autógrafos en varios emplazamientos de la capital alavesa durante la tarde. Dos de ellos, Ander Guevara y Kike García, han celebrado la respuesta de la afición en la tienda del club de la calle General Álava. «Son cosas muy especiales. Solo hay que ver la cola que hay. La gente está con nosotros. La respuesta explica lo que es esta afición, venimos encantados», destaca el vitoriano.

«El calor de la afición siempre está ahí. Tenemos un partido muy importante en casa y esto es un chute de energía», reconocen. Uno de los que más elogios recibe, sobre todo desde los más jóvenes, es 'Kikegol'. Él corresponde con gusto. «El cariño que me muestra la gente es de agradecer. Estoy encantadísimo», celebra. El objetivo es claro: «El sentimiento de pertenencia hay que inculcárselo a los niños. Es el primer paso para que todos se hagan del Alavés y no tengan segundo equipos», ha destacado.

Después de esto, no hay dudas de que la hinchada apoyará al equipo hasta el final. «Con este tipo de detalles y la implicación de la gente nos hace ver que estamos en la pelea. Nos demuestran que no nos van a dejar solos», percibe Guevara. Ahora es su turno. «Nos toca desde el campo hacer lo mismo», recalca.

Una victoria contra el Rayo también puede servir para olvidarse del sabor agridulce que dejó el empate contra Las Palmas cuando el equipo tenía el partido ganado. «En Las Palmas por poco me da un microinfarto. Son cosas del fútbol. Nos va a tocar sufrir. Quien viene al Alavés ya lo sabe. Pero luego si se consigue el objetivo te hace madurar, dar un paso adelante», reconoce Kike. El conquense podrá aportar desde el campo tras viajar a Las Palmas para apoyar a sus compañeros. «Estaba fastidiado, pero son partidos importantes y me gustar estar con el equipo. Son cosas que hacemos muchos jugadores, tampoco hay que resaltarlo», ha explicado. Está «al 100%» y listo para dar el máximo. «Perfecto, ya recuperado después de dos semanas sin jugar. Me ha dado tiempo a descansar».

Un parón «muy duro» pero productivo

Durante estos días, además de gozar de descanso para los jugadores tocados como Kike, el Alavés ha podido seguir creciendo y profundizando en la pizarra del Chacho. «Los parones siempre son un poco extraños. Ha sido una semana muy dura de trabajo, pero nos ha venido bien para llenar el tanque de gasolina. Su manera de entrenar es la misma, siempre ir a cuchillo. Eso nos viene muy bien a nosotros», ha explicado Guevara.

Ahora el objetivo es ganar de nuevo en casa tras la épica del triunfo contra el Villarreal. Si es posible, sin tanto sufrimiento. «Si otra vez es con semejante épica se nos va a parar el corazón a la mayoría. Pero siempre y cuando tenga el mismo desenlace lo soportaremos. Fue un gran día que nos hacía mucha falta. El objetivo es regalarles un gran partido y los tres puntos», ha deseado Guevara.

