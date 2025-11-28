La afición del Alavés podrá estar en el Camp Nou La Liga autoriza al club blaugrana la apertura de una zona visitante para el encuentro de este sábado

Jon Aroca Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:00 | Actualizado 15:22h.

La Liga ha autorizado este viernes, poco más de veinticuatro horas antes del partido, la presencia de afición del Deportivo Alavés en el Camp Nou. La asistencia de los hinchas albiazules estaba pendiente de que la competición diera el visto bueno a la zona visitante del remodelado estadio, algo que ha sucedido casi sobre la bocina.

Han tenido que esperar largo y tendido, pero los aficionados albiazules que se inscribieron en el sorteo para la adjudicación de las entradas -que, al ser menor la demanda que la oferta, no tuvo que realizarse- podrán acompañar al bloque del Chacho Coudet frente al Barcelona. El encuentro se disputa este mismo sábado a las 16.15,

El club vitoriano inició a principios de esta semana el habitual proceso de reparto de alguna de las 470 entradas que el conjunto catalán envió a un precio de 30 euros. La mitad han sido destinadas a aficionados y la otra mitad a peñistas y compromisos. Con el visto bueno de la Liga, la afición del Alavés será la que inaugure la remozada zona visitante del recinto barcelonés. En cualquier caso, no podrá haber más aficionados vitorianos de los que se inscribieron al sorteo en un primer momento, ya que el plazo para la adjudicación de entradas finalizó el jueves.

El Barcelona regresó la semana pasada al Camp Nou tras más de dos años de obras. El campo ha reabierto con aforo limitado de 45.501 espectadores y los trabajos aún en marcha, lo que también ponía a prueba la adaptación del campo a la posibilidad de contar con una zona visitante. Se trata de algo opciones, pero obligatorio en el caso de competiciones UEFA, donde se exige un mínimo de un 5%. El Barça también ha recibido el visto bueno continental para poder jugar en el Camp Nou el partido de Champions del 9 de diciembre ante el Eintracht de Frankfurt.