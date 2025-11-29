La afición del Alavés estrena la zona visitante del renovado Camp Nou Alrededor de un centenar de hinchas albiazules alientan al Glorioso en el feudo blaugrana, aún en obras y con andamios y grúas en los aledaños

Jon Ander Goitia Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:35

El Alavés ha entrado en la historia del Camp Nou por partida doble. El tempranero gol de Pablo Ibáñez, que ha adelantado a los albiazules frente al Barcelona, se ha convertido en el tanto más rápido de un equipo visitante. Pero hay más. Hay que alzar un poco la vista para encontrar el otro hito con label Glorioso. La afición babazorra ha estrenado este sábado -la jornada pasada el Athletic no recibió entradas- la zona visitante del renovado estadio culé. Alrededor de un centenar de hinchas que alientan a la tropa de Coudet para derribar un feudo en reconstrucción.

Entre esta marea albiazul destaca la Penya Alabèscat, una agrupación que traslada el sentimiento alavesista a 550 kilómetros de Mendizorroza. «Hay gente aquí que no lo entiende. Pero nosotros no cambiamos nuestros colores. Es el equipo de nuestra tierra, es la forma de hacer bandera de Vitoria», confesó Juanvi Arroyo, en una conversación con EL CORREO. El presidente de esta agrupación, que cumple una década de vida, desenfunda el móvil y realiza el viaje inverso para mostrar desde la ciudad condal la atmósfera albiazul en el Camp Nou.

La presencia de la hinchada estuvo en duda hasta última hora. La Liga autorizó este viernes, poco más de veinticuatro horas antes del partido, la presencia de afición del Deportivo Alavés en el Camp Nou. La asistencia de los hinchas albiazules estaba pendiente de que la competición diera el visto bueno a la zona visitante del remodelado estadio, algo que ha sucedido casi sobre la bocina. De hecho, la afición se encuentra entre andamios de obra y bajo a varias grúas que reflejan un campo aún por culminar.