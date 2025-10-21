El acierto da la espalda a un Alavés inspirado

Jon Ander Goitia Martes, 21 de octubre 2025, 11:26 | Actualizado 12:00h. Comenta Compartir

El Alavés dominó, generó, labró perfectamente el terreno para cosechar ese ansiado gol, y sin embargo este lunes volvió a toparse con esa sequía intermitente en este arranque liguero. Los metros finales se han convertido en una especie de maratón para el equipo albiazul que no termina de cruzar esa fina línea que determina el rumbo de los partidos. Mendizorroza no asistió ayer a un chaparrón como el día del Elche (24 remates y 14 saques de esquina), pero al Valencia no le quedó otra que abrir el paraguas para frenar el constante goteo con 14 remates y siete saques de esquina.

Es seguramente la única tarea pendiente del equipo, sólido en defensa y asociativo con el balón. Pero también, al fin y al cabo, el apartado más importante en el fútbol. Eduardo Coudet es consciente de este déficit que padece el equipo. «Nos ha faltado el gol. Lo que les estamos pidiendo lo han hecho, pero no quiso entrar», se lamentó el entrenador argentino. El balance refleja ese 'colmillo' que no termina de morder al rival: un balón al poste, un paradón de Julen Agirrezabala a un testarazo de Toni Martínez y una doble ocasión de Lucas Boyé. Nada, la suerte volvió a ser esquiva.

No será por insistir. Coudet apostó de nuevo por una doble punta, la mejor fórmula para tratar de revertir este extraño mal:más arietes para abrir fuego con más facilidad. Dijo el técnico tras el triunfo ante el Elche que se alegraba por Lucas Boyé y Toni Martínez, goleadores esa tarde, porque «los delanteros viven del gol». Pero ayer ninguno de los dos pudo gastar el cartucho.

Los números acompañan esa reflexión. El equipo suma diez goles en las primeras nueve jornadas, pero tres de ellos fueron ante el Elche y otros tantos desde el punto de penalti. Esa pólvora mojada fue lo que marcó el rumbo del equipo en esa semana convertida en un bache ante el Sevilla, Getafe y Mallorca. «Los últimos tres partidos no se han visto reflejados en los puntos. Necesitamos sumar de tres, el equipo lo viene haciendo de buena manera», apuntó el entrenador.

Soluciones en el juego

Más allá de la faceta goleadora, lo cierto es que Lucas Boyé y Toni Martínez han construido una sociedad en el ataque albiazul. El equipo encontró en ellos una solución para salir del laberinto defensivo diseñado por el Valencia, ya sea con balones al espacio para responder a los continuos desmarques o con segundas jugadas que terminaban en los pies de los arietes.

El delantero argentino fue un faro que trató de iluminar el ataque del equipo. Bajó desde la torre de San Miguel balones que parecían perdidos en la atmósfera para abrir el juego, combinó con rapidez para romper líneas y se desgastó en la presión. Toni Martínez se fajó en la delantera para tratar de sorprender a la defensa valencianista, en varias ocasiones abriendo un nuevo camino de ataque.