El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Andrade
Alavés 0-0 Valencia

El acierto da la espalda a un Alavés inspirado

Coudet apostó de nuevo por Boyé y Martínez. Los albiazules generaron más que nunca, pero esta vez se les resistió la pegada

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 21 de octubre 2025, 11:26

Comenta

El Alavés dominó, generó, labró perfectamente el terreno para cosechar ese ansiado gol, y sin embargo este lunes volvió a toparse con esa sequía intermitente en este arranque liguero. Los metros finales se han convertido en una especie de maratón para el equipo albiazul que no termina de cruzar esa fina línea que determina el rumbo de los partidos. Mendizorroza no asistió ayer a un chaparrón como el día del Elche (24 remates y 14 saques de esquina), pero al Valencia no le quedó otra que abrir el paraguas para frenar el constante goteo con 14 remates y siete saques de esquina.

Es seguramente la única tarea pendiente del equipo, sólido en defensa y asociativo con el balón. Pero también, al fin y al cabo, el apartado más importante en el fútbol. Eduardo Coudet es consciente de este déficit que padece el equipo. «Nos ha faltado el gol. Lo que les estamos pidiendo lo han hecho, pero no quiso entrar», se lamentó el entrenador argentino. El balance refleja ese 'colmillo' que no termina de morder al rival: un balón al poste, un paradón de Julen Agirrezabala a un testarazo de Toni Martínez y una doble ocasión de Lucas Boyé. Nada, la suerte volvió a ser esquiva.

Noticias relacionadas

El remate limita a un Alavés superior

El remate limita a un Alavés superior

Lucas Boyé, MVP albiazul del Alavés-Valencia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Lucas Boyé, MVP albiazul del Alavés-Valencia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Entre artistas y obreros

Carlos Martínez

Entre artistas y obreros

Coudet: «El resultado me deja un sabor amargo»

Coudet: «El resultado me deja un sabor amargo»

La viñeta de Cerrajería sobre el empate del Alavés ante el Valencia

La viñeta de Cerrajería sobre el empate del Alavés ante el Valencia

Antonio Blanco cumple 100 partidos con el Alavés

Antonio Blanco cumple 100 partidos con el Alavés

Los jugadores del Alavés y el Valencia también se plantan por el partido en Miami

Los jugadores del Alavés y el Valencia también se plantan por el partido en Miami

Coudet repite once, con Calebe en la derecha y Carlos Vicente en el banquillo

Coudet repite once, con Calebe en la derecha y Carlos Vicente en el banquillo

No será por insistir. Coudet apostó de nuevo por una doble punta, la mejor fórmula para tratar de revertir este extraño mal:más arietes para abrir fuego con más facilidad. Dijo el técnico tras el triunfo ante el Elche que se alegraba por Lucas Boyé y Toni Martínez, goleadores esa tarde, porque «los delanteros viven del gol». Pero ayer ninguno de los dos pudo gastar el cartucho.

Los números acompañan esa reflexión. El equipo suma diez goles en las primeras nueve jornadas, pero tres de ellos fueron ante el Elche y otros tantos desde el punto de penalti. Esa pólvora mojada fue lo que marcó el rumbo del equipo en esa semana convertida en un bache ante el Sevilla, Getafe y Mallorca. «Los últimos tres partidos no se han visto reflejados en los puntos. Necesitamos sumar de tres, el equipo lo viene haciendo de buena manera», apuntó el entrenador.

Soluciones en el juego

Más allá de la faceta goleadora, lo cierto es que Lucas Boyé y Toni Martínez han construido una sociedad en el ataque albiazul. El equipo encontró en ellos una solución para salir del laberinto defensivo diseñado por el Valencia, ya sea con balones al espacio para responder a los continuos desmarques o con segundas jugadas que terminaban en los pies de los arietes.

El delantero argentino fue un faro que trató de iluminar el ataque del equipo. Bajó desde la torre de San Miguel balones que parecían perdidos en la atmósfera para abrir el juego, combinó con rapidez para romper líneas y se desgastó en la presión. Toni Martínez se fajó en la delantera para tratar de sorprender a la defensa valencianista, en varias ocasiones abriendo un nuevo camino de ataque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  8. 8

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El acierto da la espalda a un Alavés inspirado

El acierto da la espalda a un Alavés inspirado