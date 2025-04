Abdel Abqar estará, al menos, un mes de baja. Según ha podido saber este periódico, las pruebas realizadas al central marroquí han determinado que sufre ... una rotura muscular de grado II en los isquiotibiales de la pierna derecha que le tendrán entre cuatro y seis semanas fuera de los terrenos de juego. El club también ha confirmado a través de un parte médico la dolencia del defensa, una «rotura severa del músculo semimembranoso de los isquiotibiales» cuyo periodo de recuperación será «de entre cuatro y seis semanas».

La lesión se produjo en el minuto 73 de la derrota (0-1) ante el Real Madrid y le hará perderse, al menos, los próximos cuatro partidos del Alavés. El zaguero no estará en la visita al Sevilla (domingo 20 de abril, 18.30 horas), el derbi ante la Real Sociedad en Mendizorroza (miércoles 23 de abril, 21.30 horas), el encuentro frente al Atlético de Madrid en Vitoria (sábado 3 de mayo, 14.00 horas) y el duelo en San Mamés ante el Athletic (fin de semana del 11 de mayo).

En el aire está su participación frente a Valencia (semana del 14 de mayo), Valladolid (17-18 de mayo) y Osasuna (24-25 mayo). El día que los valencianistas visiten Mendizorroza cumplirá un mes de baja Abqar, que trabaja desde ya en Ibaia junto a los servicios médicos para volver a vestirse de corto antes de que finalice la temporada. El marroquí hará todo lo posible por estar sobre el césped y ayudar al equipo a lograr la permanencia. Y más en un momento en el que, a poco meses de que finalice su contrato, su renovación parece lejana.

«Está desgarrado, seguro»

Todo sucedió en el minuto 73 de la derrota ante el Real Madrid, cuando Abqar se lanzó al césped para bloquear un disparo de Camavinga. El central marroquí consiguió su objetivo, al desviar el balón a córner, pero nada más deslizarse sobre el verde sintió que se había lesionado. El defensa, con evidentes gestos de dolor, avisó de que no podía continuar mientras se tocaba la parte posterior de su muslo derecho. Después de ser atendido a pie de campo, Abqar fue sustituido y se marchó sin apoyar su pierna derecha, ayudado por dos miembros de los servicios médicos albiazules.

Su cara denotaba la preocupación por una lesión muscular que Eduardo Coudet calificó de «seria» en la rueda de prensa posterior. «No quiero mentir. Está desgarrado, seguro», reconoció el entrenador argentino. «Cuando sale con dificultades hasta para caminar debe ser una lesión muscular importante, no como a veces decimos una distensión o un estiramiento. No creo que sea así. No quiero hablar de más pero seguro que es algo que va a llevar tiempo», dijo resignado el técnico argentino.

El internacional marroquí de 26 años es el jugador, junto a Carlos Vicente, que más minutos (2.467) de juego ha disputado con el Alavés en esta Liga. Abqar los ha sumado en 29 partidos. Sólo se ha perdido dos choques (Rayo y Barcelona) en todo el curso y han sido por sanción. De hecho, ya ha superado el tiempo de juego (2.315) y los partidos (27) de la pasada campaña. Ahora, Coudet debe buscarle un sustituto para, al menos, el próximo mes en un momento clave de la temporada, con los albiazules un punto por encima del descenso a siete jornadas del final del campeonato.

Diarra, favorito para sustituirle

Al margen de la visita al Sevilla, en la que el Chacho no podrá contar con Mouriño, Manu Sánchez y el citado Abqar, Diarra parte como el favorito para reemplazar en el eje de la zaga al marroquí una vez estén todos disponibles. El polivalente defensa maliense es el séptimo jugador con más minutos (1.018) desde Coudet. Además, el protagonismo del resto de centrales ha sido residual con el entrenador argentino. Pica apenas suma 83 minutos y dos partidos a sus órdenes, aunque el grueso de su tiempo de juego (80) lo disfrutó en el empate (2-2) en Mestalla del 22 de diciembre.

Ese día fue la última vez que se vistió de corto Sedlar, que sólo ha jugado 10 minutos con el Chacho. Y Garcés, culminada su puesta a punto tras llegar en enero desde Colón después de un año sin jugar, no consigue salir del banquillo. Únicamente acumula 45 minutos en tres partidos y lleva tres jornadas sin pisar el césped.