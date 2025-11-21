El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente, en el banquillo y celebrando un gol este curso con el Alavés.

Los 232 minutos 'perdidos' del contador de Carlos Vicente

El extremo, suplente en cuatro de las últimas cinco jornadas, ha disputado 232 minutos menos que en el arranque del curso pasado

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:09

El protagonismo de Carlos Vicente en el Deportivo Alavés ha decrecido en este arranque de temporada. El extremo, clave tanto para Luis García y como ... para Eduardo Coudet desde su fichaje en enero de 2024, ha desaparecido de las alineaciones albiazules en las últimas cinco jornadas. Ha sido suplente en cuatro choques (Elche, Valencia, Espanyol y Girona) y únicamente fue titular en Vallecas. «Vicente es buenísimo, pero Calebe también», explicó el Chacho, que en esos cuatro duelos optó por colocar de inicio en la banda derecha al brasileño, un futbolista zurdo, más asociativo y con tendencia a irse al centro a combinar. El aragonés, que responde al perfil de extremo clásico e incisivo por la diestra, ha salido de refresco para romper los encuentros con su velocidad y regate.

