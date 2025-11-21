Los 232 minutos 'perdidos' del contador de Carlos Vicente

El protagonismo de Carlos Vicente en el Deportivo Alavés ha decrecido en este arranque de temporada. El extremo, clave tanto para Luis García y como ... para Eduardo Coudet desde su fichaje en enero de 2024, ha desaparecido de las alineaciones albiazules en las últimas cinco jornadas. Ha sido suplente en cuatro choques (Elche, Valencia, Espanyol y Girona) y únicamente fue titular en Vallecas. «Vicente es buenísimo, pero Calebe también», explicó el Chacho, que en esos cuatro duelos optó por colocar de inicio en la banda derecha al brasileño, un futbolista zurdo, más asociativo y con tendencia a irse al centro a combinar. El aragonés, que responde al perfil de extremo clásico e incisivo por la diestra, ha salido de refresco para romper los encuentros con su velocidad y regate.

Una situación anómala para un Vicente que el curso pasado, a pesar de encadenar dos suplencias (Villarreal y Rayo) en tres jornadas en marzo, fue el futbolista con más tiempo de juego (3.098 minutos) de la plantilla. «Pasar por el banquillo te hace estar más alerta, podemos decir que ha funcionado», reconoció entonces el extremo, que sólo se quedó sin vestirse de corto en la visita al Bernabéu en septiembre. En las 37 jornadas que jugó apenas fue sustituido en ocho duelos, los mismos que en estos 12 actos iniciales, lo que muestra un cambio de tendencia en su rol.

«Son jugadores importantes que a veces no tienen su tarde, lo que no es un drama para mí. Llegamos al lunes y reseteamos. Carlos no es importante, es importantísimo para nosotros», confesó Coudet tras quitar a Vicente en el descanso en San Mamés. El Chacho considera al aragonés un jugador fundamental y una de sus principales armas ofensivas babazorras como demuestran los tres goles (todos de penalti) que ha anotado y que le colocan como el máximo realizador albiazul en este arranque. «Siempre he sentido su confianza. Me aprieta mucho y me dice que es porque quiere que mejore. Sabe lo que puedo dar al equipo», avisa el '7'.

Sin embargo, el cuerpo técnico busca variantes diferentes en los costados. Y Vicente, más vertical que combinativo, tiene un encaje más complejo en el juego de posesión del entrenador argentino que Calebe, un zurdo partiendo desde la derecha con características y tendencia a jugar por dentro y a triangular más propias de un mediapunta. Lo mismo sucede en la izquierda con Aleñá, un centrocampista ocupando el carril zurdo, y, en cierto modo, con Abde, un extremo diestro que actúa a pierna cambiada.

Adaptación

Desde la llegada de Coudet el pasado mes de diciembre a Mendizorroza, Vicente ha trabajado «bastante» para adaptarse al fútbol combinativo del entrenador argentino. «Cambian más cosas aparte de dar más pases y tener otra idea de juego. La forma de perfilarme, cómo gestionar la pelota y tener más tranquilidad. Saber que igual no es esta jugada pero sí la siguiente, gestionando también la paciencia. Soy un jugador vertical y enseguida me gusta ir para arriba. Ahora pienso un poco más. Y defensivamente he tenido que mejorar en varios aspectos que me han servido», reconoció un extremo que ha «aprendido un montón» del Chacho mientras «seguía siendo punzante».

Aspectos en los que ha pulido su juego un Vicente que este curso sí tiene competencia en la derecha. Y aunque el tiempo de juego de las últimas cinco jornadas del aragonés es superior al del brasileño (215 minutos por 206) sus cuatro suplencias reflejan que su relevancia ha menguado. Si el curso pasado disputó el 90,6% de los minutos, ahora lo ha hecho en el 69,3%. Con 748, es el sexto jugador del Alavés que más tiempo ha estado sobre el césped en estas 12 jornadas, en las que acumula 232 minutos menos que en los 12 primeros partidos de la campaña pasada (980). Ya ha estado en el doble de encuentros en el banquillo (cinco) en este inicio que en toda la temporada pasada (dos).

Ante el Celta (sábado, 14.00 horas), Vicente podría regresar al once del Alavés en un duelo en el que Coudet, con el parón como aliado, ha rearmado a su bloque tras el resbalón (1-0) en Girona. Se preven cambios y la entrada del ex del Racing de Ferrol es una opción. El aragonés encadena dos suplencias consecutivas (Espanyol y Girona) y si no sale de inicio ante los gallegos en Mendizorroza sería la primera vez que está tres choques seguidos fuera del once desde 2024. Una situación desconocida para un '7' que fue uno de los futbolistas, junto a Blanco, más cotizados del Alavés el pasado verano.

El club, que recibió ofertas de conjuntos como el Birmingham City inglés, el Olympiacos griego o el Benfica portugués, no bajó sus exigencias de los 10 millones de euros durante el verano y de los 20 de su cláusula en las últimas fechas de la ventana estival, manteniéndole en el Paseo de Cervantes. Con contrato hasta 2027, Vicente es uno de los grandes activos del conjunto albiazul. Un futbolista «importantísimo» para Coudet que responde sea o no titular.