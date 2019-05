Seis looks con los pantalones que llevaba tu madre (y que te hacen tipazo) Los vaqueros 'mom fit' logran marcar cintura a la vez que afinan las caderas. Hoy os propongo cómo llevar esta prenda tan versátil en homenaje a nuestras madres, que nos lo han dado todo y este domingo celebran su día INNES LLACH Jueves, 2 mayo 2019, 11:05

¡Hola a todas! Este domingo celebramos el Día de la Madre, así que no he encontrado forma mejor de homenajear a nuestras madres que compartiendo estos cinco looks usando los mismos pantalones que llevaban ellas.

Los 'Mom fit' han llegado para quedarse, de eso no hay ninguna duda. Y lo cierto es que aunque en un principio era algo reacia a este tipo de pantalones, he de reconocer que me sientan mucho mejor de lo que imaginaba. Se adaptan muy bien a la silueta, sin ceñirla en exceso, de forma que logran marcar cintura y a la vez afinan las caderas de forma natural. Además, otra de las ventajas que tienen es que… ¡son comodísimos! Por algo eran los pantalones favoritos de nuestras madres en los 80 y los 90. Y aunque llegan renovados y los combinamos de una manera un tanto diferente, no dejan de ser esa prenda mítica que al ver sus fotos antiguas pensamos: «¡Vaya pinta me llevabas, ama!». Pero para variar, nuestras madres siempre tienen razón, y hoy más que en cualquier otro artículo, porque esta frase es una de las más pronunciadas por ellas: «¡En la moda ¡todo vuelve hija!». Y en estas líneas solo puedo rendirme a sus pies por ser siempre tan sabias.

Aquí van mis cinco propuestas para combinar nuestros 'Mom fit':

Con 'blazer' de cuadros y lazos en los zapatos

Lo que me gusta a mí una 'blazer'... ya lo sabéis y es que visten un montón hasta el 'outfit' más sencillo. Y la verdad es que suelo combinarlas con los 'mom fit', les da un rollo que a mí personalmente me encanta. Tanto la 'blazer', como los 'mom fit', la camiseta y el cinturón son de Stradivarius, los stilettos son de Calzados Ercilla y el bolso de Chanel.

Con sudadera y taconazos

La sudadera es un básico que nunca falla, pero con el que debemos tener cuidado para no parecer que vamos demasiado informales, por eso yo en este look le he añadido un zapato de tacón, que siempre viste más. Además, la sudadera, con unos sutiles brillantitos, le da un toque más arreglado al estilismo. Tiene volumen en las mangas y es bastante cortita, por eso me gusta cómo queda con 'mom fit'. La sudadera es de Zara, los 'mom fit' y el cinturón son de Stradivarius y los zapatos al tono de la sudadera son de Calzados Ercilla.

Con gabardina y deportivas

¡Este look me encanta! Tiene rollo pero a la vez es comodísimo ¿qué más se puede pedir? El estilo de la gabardina me fascina y además creo que le va genial a este tipo de pantalones, ya sea para rematar el look con una deportiva o con un tacón. Tanto la gabardina como la blazer son de Zara, el jersey de rallas es de Alliwant, el cinturón y los 'mom fit' son de Stradivarius, las sneakers son de Gioseppo, el bolso es de Martina K y los pendientes son de Louveme.

Un look casual y sexy

Como os contaba al principio, me encanta la combinación de 'mom fit' y 'blazer'. En esta ocasión, me he decantado por un look en tonos más neutrales, perfecto para cualquier ocasión, y dando protagonismo a los zapatos. Esto ultimo también me gusta hacerlo a menudo y es que me pierde el calzado… La blazer es de Zara, la camiseta con botones, los 'mom fit' y el cinturón son de Stradivarius y los zapatos con pira de serpiente, que sigue tan de tendencia, son de Calzados Ercilla.

Verde que te quiero verde

No sabéis lo que me gusta en determinadas ocasiones meter toques de color a los looks. En este caso, considero que ha quedado de maravilla, porque prácticamente son el mismo tono de verde y lo hacen muy especial. El jersey con volantes, otra gran tendencia esta temporada, es de Zara, los 'mom fit' y el cinturón son de Stradivarius, los zapatos con una combinación tan original son de Calzados Ercilla y los mini pendientes de Louveme.

Rayas y cuadros, ¿por qué no?

Los botines siempre le van bien a este estilo de pantalón. Como veis es una prenda muy versátil, que lo mismo combina con un zapato que con un botín o deportiva. En esta ocasión, llevo los 'mom fit' de Stradivarius con cinturón y jersey de la misma firma. La 'blazer' de cuadros es de Zara, la camiseta básica de Calvin Klein, las gafas de Hawkers y el bolso lo compre en Madrid.

Espero que os haya gustado el artículo de hoy, ¿cuál es vuestra propuesta favorita? Y contadme, ¿os habéis animado ya con los 'mom fit'? Seguro que lo hacéis, aunque he de confesaros que son adictivos, cuando los pruebas… ¡ya no quieres usar otros! Espero que os haya resultado útil y lo más importante, que os inspire en vuestros próximos looks.

Que tengáis un feliz miércoles, ¡disfrutad del día festivo! Y por supuesto, no os olvidéis de celebrar el Día de la madre junto a ellas, como se merecen. No os volváis locas comprándole algo bonito, ellas lo que más valoran, lo que más ilusión les hace y lo que más desean es pasar tiempo con nosotras. Así que, regalemos lo más valioso que tenemos, ¡nuestro tiempo para ellas!

Nos vemos aquí, ¡sed felices!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram o en Youtube.