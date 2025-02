Seis pasos para preparar la piel de cara a la operación salida (de la cuarentena)

María Calvo Jueves, 14 de mayo 2020, 08:19 Comenta Compartir

Llevar dos meses encerrados en nuestras casas ha podido repercutir en nuestra piel de muchas maneras. La falta de sol y de vitamina D, la sequedad, la alteración del orden del sueño, de las comidas y las rutinas son factores que han podido desequilibrar la calidad de nuestra dermis. Sin embargo, y lejos de lo esperado, los expertos aseguran que el hecho de volver a salir a la calle no va a ser del todo positivo dermatológicamente hablando. Lo mismo que nos ha podido afectar el confinamiento, podría hacerlo también la vuelta a la exposición solar y a los agentes externos.

Varias expertas dentro del ámbito de la medicina estética y la cosmetología nos advierten de la necesidad de conseguir una piel fuerte, resistente y con una barrera protectora estable para evitar que todo lo que nos rodee ahí fuera pueda volver a alterar nuestra piel, produciendo lesiones como hipersensibilidad, brotes, quemaduras, etc. ¿Cómo podemos fortalecerla durante este periodo de adaptación?

1. Aumentando las defensas de la piel

La piel en sí es un órgano de defensa. Es una barrera física que ayuda a que las agresiones medioambientales no penetren en nuestro organismo, aliviando así el sistema inmune. Según nos cuenta la doctora Margarita Esteban, de la Clínica Estética Margarita Esteban de Bilbao, para aumentar nuestras defensas «es muy importante llevar a cabo una buena hidratación. Bebiendo al menos 2 litros de agua al día. Además, es conveniente aplicar una crema o sérum hidratante, tanto de día como de noche».

Además, debemos hacernos eco de un término que a algunos aún les resultará extraño:la ectoína. Se trata de un ingrediente que hace que la piel esté más fuerte y resistente. «Es una sustancia que producen unas bacterias halófilas que viven en ambientes austeros y con condiciones extremas. Pueden sobrevivir, por ejemplo, al clima del desierto», explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. «Estabiliza proteínas y otras estructuras celulares. Protege la piel de la radiación ultravioleta y la sequedad. Tiene propiedades reductoras de la inflamación y es un agente protector de enzimas y anticuerpos», puntualiza la doctora Margarita Esteban. Además, nos comenta que esta sustancia se puede encontrar en colirios y cremas.

2. Con una buena alimentación y suplementos alimenticios

Es indispensable llevar una alimentación equilibrada que contenga vitaminas y minerales. Según la doctora Esteban, «la vitamina C es indispensable para la formación del colágeno, la A favorece la cicatrización, la suavidad y refuerza las defensas naturales. La E retrasa el envejecimiento cutáneo y es la fuente antioxidante principal. Además, son muy importantes para la piel los minerales como el selenio, el zinc y el cobre». Del mismo modo, «conviene incluir en la dieta suplementos alimenticios que apoyen el sistema inmune y que hagan que la piel esté más resistente a los radicales libres», explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

3. Protección solar

Tener una piel fuerte no implica que sea omnipotente. Tarde o temprano, los rayos UV acabarán incidiendo en ella, aunque tarden más en conseguirlo. «En un día nublado el riesgo de quemadura existe, ya que el 90% de los rayos atraviesan las nubes», revela la doctora Esteban. Siempre será imprescindible salir a la calle con protección solar, especialmente tras esta cuarentena, y «debemos evitar la exposición desde las 12 de la mañana a las 4 de la tarde», aclara.

4. Lípidos

«Imagina tu piel como una pared que te protege. Las células de la piel son como los ladrillos y los lípidos son el cemento que los mantiene unidos. Este 'cemento' está compuesto por ceramidas, colesterol natural y ácidos grasos», expone la doctora Esteban a modo de ejemplo para introducir la importancia de mantener intacta la barrera lipídica para reforzar la calidad de nuestra piel. Cuando ésta está seca es susceptible a que estos lípidos se agoten y cuando se agotan aparecen «grietas en la pared», haciendo que los contaminantes e irritantes entren más fácilmente y el agua pueda salir, produciendo una pérdida de hidratación, sequedad, descamación y signos de envejecimiento. «Para reparar la piel seca, los lípidos deben reponerse con un limpiador y una hidratante que equilibre los lípidos», recomienda.

«Todas las pieles necesitan un nivel adecuado de lípidos. Las pieles grasas suelen tener más y las secas menos. Esos lípidos o grasa que genera la piel son imprescindibles porque crean una capa que protege e impide que pierda su agua», comenta Bella Hurtado, directora de educación de Aromatherapy Associates. Es por ello que no solo no hay que huir de productos oleosos, sino que hay que incorporarlos a la rutina de manera natural, apostando por aceites que no conducen al acné y dejan la piel con aspecto seco».

5. Evitar irritaciones

«La piel se refuerza cuando está tranquila y se estresa cuando se activa con principios como los retinoides. Esto no es malo en épocas en las que está en condiciones óptimas, pero la situación actual está alterando mucho las pieles», analiza Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

En palabras de la doctora Esteban, es mejor utilizar jabones y detergentes sintéticos ligeros, que son los llamados 'sydnet' (un jabón sin jabón). En el rostro debe utilizarse un limpiador que deposite emolientes lípido y en el cuerpo que uno que contenga surfectantes y humectantes con altos niveles de aceites emolientes.

6. ¿Debo maquillarme?

Después del confinamiento, es muy probable que siga siendo obligatorio el uso de mascarilla protectora para salir a la calle. Aquí llega el dilema, ¿es recomendable utilizar maquillaje? ¿producirá irritación en contacto con la mascarilla? Esto dependerá de factores como el tiempo que la llevemos puesta, cómo la utilicemos o la temperatura ambiente. Sin embargo, la doctora Esteban tranquiliza diciendo que «no hay ningún problema en maquillarse y llevar mascarilla». Sin embargo, «es deseable que el maquillaje sea ligero y no muy denso para que la piel transpire completamente. Yo personalmente, suelo recomendar una crema con color y protección 50 de las que venden en cualquier farmacia. Son fiables 100% en cuanto a protección y cada vez son más ligeras».

También deberíamos prestar especial atención a la mirada, un potente medio de comunicación no verbal cuando tenemos que llevar mascarilla. «Tengamos en cuenta que las pestañas llevan casi dos meses protegidas de agentes externos. Para ello, deberemos maquillarlas con productos que tengan en cuenta la salud de la piel y la traten con delicadeza, al tiempo que la protegen de radicales libres, contaminación, etc.», explica Diana Suárez, de RevitaLash Cosmetics.