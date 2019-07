Álava Dmoda Diez pasos para conseguir un bronceado duradero y saludable este verano 04:41 Tan solo hace falta incorporar sencillos gestos a tu rutina de belleza y conocer los mejores cosméticos para ayudarte a cuidar la piel de forma responsable y acorde con esta época del año SANDRA HERNÁNDEZ Miércoles, 17 julio 2019, 08:14

¡Hola! Hoy me gustaría hablaros de unos sencillos trucos para mantener la piel perfecta en esta época del año. Todos queremos lograr un tono de piel saludable desde que empiezan a asomar los primeros rayos de sol, pero no a cualquier precio. Ya os hablé de los maquillajes para estar morena sin tomar el sol, sin embargo, si queréis conseguir ese auténtico bronceado que tanto nos favorece en verano, debemos seguir una serie de sencillos pasos antes, durante y después de la exposición al sol. Gestos tan simples como beber agua, usar protección solar con, al menos, factor 50 o limpiar el rostro diariamente, tal y como os conté hace unas semanas, son trucos básicos para añadir a tu rutina de belleza y para cuidar la piel de una forma consciente y saludable. De este modo, obtendrás beneficios a corto, medio y largo plazo, ¡os lo aseguro! Siempre queremos estar guapas, sí, pero lo importante es, sobre todo, nuestra salud. Por eso, en este vídeo os explico a fondo los 10 mejores consejos para mantener un cutis impecable en estos días de vacaciones, sol y playa y los cosméticos que no pueden faltar en vuestro neceser.

¡Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana!

