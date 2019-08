El vitoriano Rubén Reyes representará a Euskadi en la final nacional de nuevos diseñadores

Cuando Rubén Reyes recibió el email que en el que le anunciaban que representaría a Euskadi en el certamen anual organizado por la Asociación de Nuevos Diseñadores Españoles (Ande) tardó «una semana» en asimilar la información. El concurso se celebrará a finales de este mes de septiembre en Madrid y participar en él era uno de los retos de este creador vitoriano. «En años anteriores no pude porque al estar trabajando para otra empresa no tenía tiempo de crear mi propia colección. Esta edición era mi última oportunidad porque solo se puede participar hasta los 30 años y dije: 'me tengo que presentar sí o sí'», cuenta el joven.

Su propuesta fue elegida entre las 28 colecciones del País Vasco que se presentaron a la preselección. En Madrid competirá con otros 18 diseñadores para hacerse con el premio, un máster en gestión de empresas de moda que imparte Esden Business School. El ganador también participará con un stand en una feria internacional. Por su parte, el jurado valorará tres aspectos de las colecciones que se presentan: innovación y creatividad, posibilidades de comercialización y materiales y confección.

Tres de los 'looks' que presentará Rubén Reyes en el certamen.

Más allá del premio, lo que más ilusiona a Reyes de su participación en el certamen organizado por Ande es la visibilización que obtendrá su trabajo. «El poder enseñar al mundo lo que hago es para mi un verdadero honor. Es un orgullo y una suerte que se vaya a ver en lo que trabajo durante un año», reflexiona este vitoriano que creó su propia marca hace un año. Antes estuvo en Lesmoking y Devota&Lomba. Su propuesta para conquistar al jurado son cinco looks inspirados en la cultura clásica española.

«Hasta ahora, todas las colecciones que he hecho han sido bastante sobrias, con paletas de colores oscuras. En esta ocasión he utilizado rosas fucsias que pueden recordar al capote de un torero o amarillos inspirándome en el sol», explica. Presentará monos, chaquetas, vestidos y smoking, una de sus señas de identidad. «Utilizo formas puras y muy geométricas, arquitectónicas. Respetando el cuerpo de la mujer y reinterpretando el smoking para adapatarlo a su cuerpo», agrega Reyes.

Detalles de una camisa de su última colección.

Entre los tejidos predominan los satinados, los crepés, los brocados y las blondas. También presentará un traje de novia rompedor en dos piezas blancas, pantalón y chaqueta, con tul incorporado.«Mi marca está dirigida a una mujer que se quiera sentir guapa, poderosa y femenina a la vez», subraya el diseñador instalado desde hace una década en Madrid. Allí, en el barrio de Salamanca, tiene su propio 'showroom' que completa con la venta online y en tiendas multimarca.

Reyes se enfoca en prendas femeninas para eventos y también confeciona trajes de novia a medida. Uno de los sellos de su firma es la funcionalidad. «Todas las prendas se entremezclan entre sí. Por ejemplo, que se pueda lleva un pantalón con una camisa para ir a trabajar a la oficina y luego añadirle una blazer para conseguir un 'total look' para un evento especial», señala. «Para mí es muy importante el tema de sastrería, utilizo mucho los patrones básicos de hombre y los reinterpreto en el cuerpo de la mujer», añade el creador vitoriano que de niño ya creaba vestidos para su hermana a partir de sábanas.

Blusa y vestido de la nueva colección.

En un futuro, su ilusión pasa por consolidar su marca. «Y sobre todo tener mi propio atelier o mi propia casa de moda», reconoce durante la entrevista con Álava Dmoda. Reyes no descarta regresar a Vitoria e intentar aquí su meta profesional. «Muchas veces me he planteado volver, cada vez tengo más morriña. Puede que Madrid tenga muchas más oportunidades en el sector de la moda, pero también creo que todo es mucho más complicado», confiesa.

A los vitorianos en general los define como «clásicos» a la hora de vestir. «La gente utiliza colores muy neutros. Quizás por el tema climatológico o también porque somos más nuestros, pero creo que no les vendría nada mal atreverse más con el color».