La vitoriana Erika Villar alcanza el 'top 20' en Miss World Spain Erika Villar durante su entrevista con el jurado. / L.M Gómez Pozo. La representante de Álava en el certamen de belleza más importante del país no pudo hacerse con la corona, pero se queda con una experiencia «única e inolvidable» SARA LÓPEZ DE PARIZA Lunes, 19 agosto 2019, 13:44

«Ha sido una experiencia única e inolvidable». Así define la joven vitoriana Erika Villar su paso por el certamen Miss World Spain 2019 -el antiguo Miss España- que se ha celebrado estos días en la ciudad de Melilla. Ayer por la noche tuvo lugar la gran final en el Auditorio Carvajal ante más de 4.000 personas y, aunque Erika no pudo hacerse con la ansiada corona, quedó entre las veinte finalistas del concurso de belleza más importante del país. La cordobesa María del Mar Aguilera se coronó como la mujer más guapa, mientras que el jurado, presidido por Francisco Fajardo, eligió como primera Dama de Honor a Tania Medina (Las Palmas) y como segunda Dama de Honor a Marta González (Tenerife).

«Estar entre las 20 finalistas ha sido muy gratificante. No ha sido nada fácil y por ello quiero dar las gracias a familiares, amigos, organización y, cómo no, a la gente de mi provincia que ha estado apoyándome. Parte de mi esfuerzo y trabajo no hubiera sido posible sin ellos», ha subrayado Erika Villar a Álava Dmoda apenas unas horas después de la gala final. Todavía desde Melilla, esta profesora de Educación Infantil amante de la moda se encuentra en una especie de sueño. Sin duda, unos días acompañada de las otras 51 candidatas que recordará para siempre.

Erika Villar en diferentes posados durante su estancia en Melilla.

«Todavía no sé el futuro que me espera, pero de antemano puedo calificar esta como una de las mejores experiencias que he vivido y viviré. He aprendido muchísimo y también he crecido a nivel personal», confiesa la joven de 22 años. Erika, que comenzó en el mundo del modelaje a los 15 años de la mano de la agencia vitoriana M.Class, se lleva también haber sido una de las 15 semifinalistas de la prueba 'Belleza con un Propósito'. Ese era el lema de esta edición de Miss World Spain. La representante alavesa presentó un proyecto sobre la parálisis cerebral y sobre cómo tratar esta dolencia en la escuela con niños afectados. Surge de su propia experiencia como profesora y del caso concreto de un alumno.

Para su participación en el concurso, Erika ha contado con aliados del comercio local que se han encargado de preparar sus estilismos. Ha desfilado con diseños proporcionados por M.Class, la diseñadora vitoriana Susana Pérez y la tienda especializada en vestidos de fiesta y novias Ríos Moda. Durante estos días en Melilla, las candidatas han aprovechado para conocer la localidad y su patrimonio histórico. «Una maravilla de ciudad con muchísima historia y muy bien conservada», la definía la joven a través de sus redes sociales.

Las misses durante la mañana de limpieza en la playa Horcas Coloradas de Melilla.

Además han realizado diferentes actividades como una prueba deportiva con natación y carrera de fondo sobre la arena o una reivindicación en defensa del medio ambiente. Las 52 candidatas pasaron una mañana de limpieza en la playa Horcas Coloradas de Melilla para concienciar sobre el problema de los plásticos en nuestros mares. «Ha sido mi actividad favorita porque creo que debemos concienciar al mundo de la necesidad de cuidar nuestro único planeta». A ello se suman las diferentes sesiones de fotos oficiales, entrevistas con el jurado o demostración de talentos.