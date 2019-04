La vitoriana que demuestra que la moda no es cuestión de tallas El Instagram de la joven Paula Fernández es un reflejo de su filosofía 'body positive': «Me gusta dar voz a las mujeres que no tenemos un cuerpo normativo» PAULA FERNÁNDEZ Miércoles, 10 abril 2019, 01:28

Hola, me llamo Paula, soy de Vitoria, tengo 23 años, estudio último curso del grado de Trabajo Social y he trabajado como modelo de tallas grandes. Además, soy activista 'body positive'. Escribo post semanales en mi cuenta de Instagram (@paulefdz) utilizando la moda como medio para hablar sobre autoestima y amor propio.

FOTOS: @petitlezard

El movimiento 'body positive' trata de visibilizar y empoderar los cuerpos que han sido señalados o despreciados por la sociedad. Me gustaría dar voz a la realidad de las mujeres que no tenemos un cuerpo normativo, que lidiamos con las tallas de inditex, los tallajes desiguales de los vaqueros y con la ropa interior a precios desorbitados.

Gracias a este movimiento, he podido dar nombre al aprendizaje y trabajo personal que he hecho a lo largo de mi vida, a pesar de los insultos y la falta de referentes con los que poder sentirme identificada, sobre todo a la hora de vestir, ya que no encontraba las mismas opciones que tenían mis amigas más delgadas. Me han hecho sesiones de fotografía profesionales maravillosas mostrando mi cuerpo tal y como es, porque me gusta.

La filosofía 'body positive' ha sido una forma de liberación de muchas mujeres, incluyéndome a mi. A través de esta lucha hemos podido visibilizar la diversidad de cuerpos, ya sea por el acné, por los kilos de más o por una discapacidad física, conseguimos que la industria de la moda comience a tener en cuenta que no todos los cuerpos van de una talla 34 a una 44, que tanto por debajo como por encima de esas tallas existen personas con ganas de disfrutar de la moda, tengan el cuerpo que tengan.

FOTOS: @petitlezard

La moda es algo que parece que se nos ha negado a las personas gordas. Y que yo utilizo para reivindicar mi derecho a vestir como a mí me gusta. No tengo un estilo definido, pero siempre he querido sentirme con la libertad de vestir como creía oportuno en cada ocasión, sin dejarme influenciar por lo que debería ponerme y lo que no.

Cuando tienes una talla 48 como la mía debes tener en cuenta que la industria de la moda no cuenta con tus medidas, por eso cada vez estoy experimentando más con marcas online que sí ponen el foco en un rango de tallas mayor: Shein, MsMode, Forever 21+, Asos curve... Pero sí que es verdad que en tiendas físicas mis posibilidades se ven reducidas a Primark, H&M y tiendas de comercio local...

@petitlezard

En cuanto al maquillaje, es algo sobre lo que me encantaría formarme ya que disfruto probando productos nuevos y compartiendo mi opinión en Instagram. Pero a pesar de cuestiones relacionadas con la belleza, la moda y el maquillaje, considero que debe quedar claro que lo verdaderamente importante es sentirse bien consigo misma y para ello debemos cuidarnos física y mentalmente.