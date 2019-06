Así visten los vitorianos con la llegada del calor

Adiós a los abrigos, las bufandas y las botas de agua. Bienvenidos vestidos, sandalias y camisetas de manga corta. El verano ha inundando estos días Vitoria y en Álava Dmoda hemos salido a la calle, cámara en mano, para buscar 'looks' de la temporada de terraceo. Nos encontramos con estilismos cómodos, atrevidos y con toques de tendencias para sobrellevar la primera tarde de altas temperaturas. Aquí nuestra particular selección:

Virginia Blanco | 24 años, profesora «Intento ir diferente»

Virginia Blanco define su estilo a la hora de vestir como muy variado, eso sí «intento ir un poco diferente porque creo que en Vitoria vestimos todas muy parecido», confiesa. Esta joven de 24 años ha elegido un colorido vestido de Mango que combina rayas y flores para dar la bienvenida a las altas temperaturas. Lo combina con un bolso plateado de Bimba y Lola que fue «un regalo» y unas zapatillas Converse blancas. Completa el look con pendientes de perlas y un reloj de plata de Lotus. «Me gusta llevar prendas que no tenga todo el mundo», asegura. ¿Qué es tener estilo? «Combinar las tendencias con tu estilo propio».

Ane Rodríguez | 21 años, estudiante de Maquillaje «Me gusta vestir atrevida»

Ane Rodríguez está acostumbrada a que la miren cuando camina por la calle, su estilo «trapero» llama la atención y eso no supone ningún problema para ella. Hoy lleva un top rojo de H&M, mallas ciclistas negras también de H&M -una de las tendencias más arriesgadas de esta temporada-, medias de rejilla y zapatillas negras de plataforma compradas en la tienda VAS. La riñonera negra con cadena es de Bershka, el cinturón es de la firma Goi Clothing y las gafas de sol de Tous. «Suelo vestir bastante 'sport', me gusta ir atrevida, del rollo estadounidense», nos cuenta esta joven estudiante de maquillaje que luce varios colgantes. ¿Qué es tener estilo? «Ser tu mismo y expresar lo que te guste».

Iñaki Román | 31 años, dentista «Tener estilo es sentirse cómodo siempre»

Iñaki Román no veía el momento de sacar la ropa de verano tras un largo invierno en la capital alavesa. Para tomarse unas cañas en el centro esta tarde de calor ha elegido una camisa ligera de rayas de Zara, vaqueros de Mango y sandalias de tiras de Zara. El bolso de mano que lleva es en realidad un neceser de Mango, «encontrar bolsos para chico resulta a veces muy complicado…», y las gafas de sol son de Tommy Hilfiger. «Cada día me pongo lo que pillo por el armario, me puedes ver tanto así como con un chándal, una camisa arreglada o unos shorts», confiesa este joven dentista. ¿Qué es tener estilo? «Vestir bien, con personalidad pero siempre sintiéndose cómodo».

Andrea Andrés | 33 años, profesora «Me visto en función de mi estado de ánimo»

«Me visto cada día en función de mi estado de ánimo», asegura Andrea Andrés mientras se bebe una cerveza en la escalinata de San Miguel aprovechando la primera tarde de calor del año. Hoy lleva un vestido largo verde oscuro de Primark y un top en tono crema de Mango. Las sandalias de plataforma y con 'animal print' son de la tienda local A pie de calle y el bolso con flecos es antiguo de Zara. Las pulseras que lleva son «de África, del Sáhara... un recuerdo de niños a los que he dado clase» y el collar es vintage: «es de mi abuela Amparo, siempre que se lo veía puesto le decía que me gustaba mucho». ¿Qué es tener estilo? «Tener personalidad».

Garazi Gómez | 22 años, estudiante «Llevo el pelo azul desde hace cuatro años»

Garazi Gómez duda unos cuantos segundos cuando se le pide que defina su estilo. «No sabría definirlo, me pongo lo que me apetece en cada momento», responde al final. Para pasar esta tarde de ocio con una amiga ha elegido una camiseta de merchandising del rapero estadounidense Lil Xan, unos shorts negros que quedan cubiertos por completo por la camiseta, unas medias de rejilla, mochila de Primark y unas zapatillas negras anchas estilo Buffalo. Su pelo azul no pasa desapercibido, lo lleva así «desde hace cuatro años». El collar es de su padre y el reloj deportivo es comprado en Decathlon, también lleva dos pequeños pendientes con calaveras y un anillo de Tous. ¿Qué es tener estilo? «Vestirte como a ti te guste sin pensar en lo que vayan a decir los demás»

Adrián Colmenero | 25 años, productor y DJ «Tengo entre 20 y 30 tatuajes»

Adrián Colmenero no se identifica con un estilo determinado, aunque sí que es fan de los pantalones pitillos rotos y las camisetas largas. Hoy viste una camiseta negra con rayas blancas de Zara y vaqueros rotos también del buque insignia de Inditex. Las zapatillas blancas recién estrenadas son de Lacoste, la pulsera de Tommy Hilfiger y el reloj, de la marca Sekonda, lo compró en un viaje a Londres. Lleva un pirsin en la oreja y los brazos cubiertos de dibujos. «No he contado los tatuajes, pero tengo entre 20 y 30», dice mostrando dos en los antebrazos que representan la figura de su madre y de su padre. ¿Qué es tener estilo? «Vestirte como quieras pero con conocimiento. Es una manera de expresarte, tu vestimenta dice mucho de ti».