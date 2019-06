¿Cómo se viste para ir de 'pintxopote'?

Es la cuna del 'pintxopote', ese invento 'made in Vitoria' que ha surcado fronteras y se ha convertido en una cita ineludible para muchos cada jueves. La calle Gorbea lo vio nacer y todavía mantiene su poder de convocatoria. En esta arteria y alrededores se congregan sobre todo cuadrillas jóvenes de amigos, pero también parejas, familias o grupos más maduros a disfrutar del poteo previo al fin de semana. El estilo 'casual' es sin duda el rey de los estilismos, aunque también hay quien se arregla un poco más que habitualmente y quien no renuncia a su particular visión de la moda.

Eva Monedero | 50 años «Cuando me arreglo, los tacones me parecen imprescindibles»

Interrumpimos a Eva Monedero mientras toma algo con unas amigas en una terraza de la calle Ricardo Buesa. «Suelo ir muy sencilla, mucho de chándal, hoy me pilláis así porque me he preparado para el 'pintxopote'…», nos advierte. Luce una cazadora rosa con bordados comprada en una tienda local de Burgos, vaqueros de Stradivarius, camiseta de Urban Sons, sandalias de una zapatería de El Boulevard y las gafas son de la firma Vogue. «Me arreglo muy de vez en cuando, pero cuando lo hago los tacones me parecen imprescindibles. Además ahora los hacen con plataforma y son comodísimos», subraya esta mujer, a la que le gusta ir a comprar sola. «Si voy con alguien me pongo muy nerviosa». ¿Qué es tener estilo? «Gustarte a ti misma».

Ainhoa Olaziregi | 19 años «Me suelen decir que visto diferente»

Ainhoa Olaziregi forma parte de ese sector de la población más numeroso en los 'pintxopotes' de la calle Gorbea: los estudiantes. Esta joven de 19 años se declara amante de la ropa de segunda mano y subraya que no le gusta comprar en tiendas de grandes marcas. «Me gusta arriesgar y probar cosas nuevas, tener personalidad. Me suelen decir que visto diferente», nos cuenta. Hoy lleva un jersey de segunda mano de Reebok adquirido en Emaús, un vestido prestado de una amiga, medias «viejas», calcetines de Kukuxumusu y zapatillas Vans. Completa el look con un bolso comprado en una feria medieval en el que ha colocado una chapa con la leyenda 'Indarkeria sexistari aurre!'. ¿Qué es tener estilo? «Simplemente sentirte bien con lo que llevas».

Danel Campaña | 19 años «Mi estilo es callejero»

A Danel Campaña le gusta vestir «callejero. Con gorras, pantalones muy pitillos, camisetas anchas y zapatillas». La interceptamos mientras disfruta de unas cervezas sentado en el suelo con un grupo de amigos. Viste una camiseta de Pull&Bear, pantalones de Zara y zapatillas negras Nike. Luce un septum y un tatuaje de un mandala en su brazo izquierdo. «Jamás me verás con algo muy serio. Igual si tengo una boda, pero probablemente iría en zapatillas», confiesa este joven de 19 años. ¿Qué es tener estilo? «Es vestir como te gusta y una manera de expresarte. Puedes tener estilo vistiendo, por ejemplo, muy macarra porque tu actitud influye mucho».

Mireya Piñeiro | 37 años «En Vitoria la gente es poco atrevida»

Mireya Piñeiro se confiesa muy variable a la hora de definir su estilo, «depende mucho del día. Pero en verano visto mejor que en invierno eso sí, porque tengo mucha más variedad». Para este jueves de terraza ha elegido una cazadora con coloridos detalles en los hombros de la marca Guts & Love, camisa blanca y pantalones amarillos de Zara, bolso con detalles de perlas de Lola Casademunt y reloj inteligente de Apple. Las sandalias con apliques de pedrería fueron un regalo «y son comodísimas». ¿Qué es tener estilo? «Tener buen gusto y saber qué es lo que te sienta bien», responde esta vitoriana, para la que en nuestra ciudad «la gente es poco atrevida» a la hora de vestir.

Maddi Arcelus | 19 años «A través de la vestimenta muestras cómo eres»

Esta joven gipuzcoana afincada en Vitoria esperaba la llegada de las buenas temperaturas como agua de mayo. «Me gusta mucho más vestirme en verano», asegura. Y aunque la estación más calurosa todavía no ha llegado por lo menos ya se puede olvidar de abrigos y botas. Para este jueves de 'pintxopote' ha elegido una chaqueta de Stradivarius, una camiseta negra básica que luce con un nudo, pantalones y cinturón de Stradivarius y zapatillas con plataforma de la zapatería Vas. Los aros y el colgante los compró en un mercadillo de Conil de la Frontera. «Me gusta mucho el estilo boho», señala esta estudiante de Magisterio de 19 años. ¿Qué es tener estilo? «Tener personalidad propia. A través de la vestimenta muestras cómo eres».

Aimar Berganzo | 25 años «La camisas son fundamentales en mi día a día»

Aimar Berganzo tiene un estilo casual pero más arreglado que la media en un ambiente de pintxopote. Este joven de 25 años viste una camisa azul de Sfera Man, cazadora y pantalones de El Corte Inglés y zapatillas de la marca Le Coq Sportif. Las gafas graduadas son de Ray Ban y el reloj es de la firma Racer. Además lleva una pulsera de plata con el signo de interrogación y un collar muy especial, regalo de su novia Anne. 'La distancia es corta si el amor es verdadero', se puede leer en la inscripción, que hace referencia a la etapa Erasmus de la joven. «Esta es mi línea habitual al vestir. Para mi día a día, las camisas son fundamentales. También suelo llevar polo y americana», explica Aimar. ¿Qué es tener estilo? «Guiarte por lo que sientes y estar a gusto».