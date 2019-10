El último vestido de Katy Perry es español y puede ser tuyo por 380 euros Katy Perry. La diseñadora catalana María Escoté firma el diseño de rombos multicolores que luce la cantante en la portada de su nuevo disco SONIA QUINTANA Martes, 15 octubre 2019, 08:09

No es la primera vez que Katy Perry se enfunda un Escoté. Ya en 2013 el equipo de la estadounidense se puso en contacto con esta 'maestra de la costura' (jurado del programa de RTVE) para que la catalana le hiciera un vestido para recoger su premio EMA (Europe Music Awards). Un diseño inspirado en las bailarinas de barra americana, de la colección 'Private dancer', con el que la cantante quedó encantada... porque ha vuelto a repetir. Hace unos meses, para su videoclip 'Never really over', Katy Perry confió de nuevo en María Escoté. En este caso, se trató de un vestido blanco ceñido con estampado de lunares de colores y grandes mangas abullonadas.

Y como no hay dos sin tres. Katy Perry ha vuelto a elegir otro diseño de Escoté, esta vez para lucir en la portada de su último disco, 'Never really over & small talk'. Se trata de un vestido largo, entallado en el cuerpo, falda fluida y estampado retro de rombos. Bautizado como Rainbow Diamond Dress, cuesta 380 euros y todavía está disponible en la página web de la firma de la catalana. El diseño original incluye un minicinturón del mismo estampado que la cantante (o su estilista) ha cambiado por uno de cuero negro más ancho.

Katy Perry no ha sido la primera en lucir el diseño de Escoté. La actriz Clara Lago ya lo llevó en 2018 y en su versión más minifaldera. Pero además, la modelo Nieves Álvarez presentó uno de los programas de 'Flash Moda' de mayo de 2018 con el mismo vestido, eso sí, ella mantuvo el cinturón original.