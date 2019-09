Álava Dmoda Los 5 trucos de la futura mamá con más estilo de la Liga Ingrid Betancor y el exalavesista Ibai Gómez volverán a ser padres el próximo año. Ahora, analizamos al detalle los mejores looks premamá de la periodista canaria MARÍA CALVO Lunes, 30 septiembre 2019, 16:30

Instagram se ha convertido en la plataforma favorita de los rostros conocidos para anunciar las buenas noticias. Como no podía ser de otra manera, la periodista Ingrid Betancor recurrió a esta red social para anunciar a mediados de agosto que estaba esperando su segundo bebé. Para ello, publicó una imagen junto a su marido, el exalavesista Ibai Gómez, y su pequeña Aiala, de tan solo 1 año y 7 meses de edad, en la que ya se podía apreciar su incipiente barriguita

La canaria se ha ganado a pulso ser una de las WAG´s mejor vestidas de la Liga, algo que pudimos comprobar cuando nos desveló los mejores secretos de su vestidor. Su estilo es una mezcla de tendencias y sello propio que ha conquistado a una legión de seguidores que ya se aproxima a los 53.000. El interés por sus looks no ha hecho nada más que crecer y ahora miramos con lupa algunos de sus primeros estilismos premamá. Aunque tenga que recurrir a algunos trucos para adaptarse a su nueva silueta, eso no significa que haya dejado de lado su esencia personal, sino todo lo contrario. Además, está más guapa que nunca. A continuación, desvelamos algunos de sus trucos de estilo que podrían inspirar a las futuras mamás.

Petos vaqueros

Nadie diría que Ingrid Betancor estaba embarazada en el momento en que le tomaron esta fotografía. «Aquí ya se me notaba la tripilla, pero la pose hace mucho», comentaba en uno de sus post. También creemos que ayuda la hechura del peto, una prenda imprescindible para muchas embarazadas, sobre todo en la recta final de la gestación. En su caso, ha apostado por un modelo 'denim' muy veraniego, corto y en color blanco. En estos días en los días en los que el tiempo nos da un respiro, es perfecto para adaptarlo a septiembre con una blusa romántica de The Kooples y unas botas de estilo 'cowboy'.

Jerséis 'oversize'

Paula Arranz Fotografía

Se han convertido en un básico de fondo de armario para la temporada otoñal y un comodín para aquellas que se encuentran en su dulce espera. Ingrid reconoce que en esta época del año se decantaría pon pantalones tipo 'mom', 'slouchy' y jerséis cortitos pero, como ella misma ha afirmado, «creo que me va a tocar volver a exprimir mi colección de maxi-jerséis». Aún se pueden lucir sin más capas por encima y sobre vestidos largos y algo más veraniegos.

Vestidos largos, ceñidos y estampados

Muchas mujeres embarazadas optan por la comodidad de los vestidos holgados. Sin embargo, y en contra de lo que pudiera parecer, los diseños ceñidos al cuerpo se postulan como opción ideal para sacar tu lado premamá más sexy. Siempre y cuando se elijan prendas con texturas elásticas y adaptables al cuerpo como el algodón, la lycra o el punto de seda. Ingrid recurre a un diseño confeccionado en 'nido de abeja', un tejido que se caracteriza por estar hecho a base de pequeños paneles que se ensanchan y se fruncen, ajustándose en todo momento a la silueta. Además, los estampados también pueden jugar a tu favor ya que, visualmente, ayudan a estilizar y potenciar tu nueva figura premamá. En su caso, la periodista elige un modelo 'midi' con estampado animal, bajo fluido y manga larga, de & Other Stories. Una de sus miles de posibilidades es combinarlo con unas Converse blancas abotinadas.

La magia de una americana

Paula Arranz Fotografía

Entre los cientos de estrategias que ponemos en marcha en el periodo de entretiempo está la de llevar prendas de verano con chaquetas de nueva temporada. Ingrid traduce este mantra en un vestido blanco de Zara y un blazer de tartán en tonos granates y tierra que compró en Mango. Este tipo de prendas, si de por sí estilizan, conseguirán unas interesantes líneas rectas en tu nueva silueta. Nos encanta la combinación con accesorios en tonos burdeos.

Vaqueros 'boyfriend'

Paula Arranz Fotografía

Podría parecer que Ingrid ha tomado prestados estos vaqueros del armario de su chico, pero no, son los llamados 'boyfriend jeans', unos diseños de estética masculina que se adaptan a la figura femenina en un tono desenfadado. Además, al ser de cintura baja, son ideales para los primeros meses de embarazo. «Este tipo de looks con los que me siento muy yo», reconoce la canaria a través de Instagram. Y es que es una mezcla de buenos básicos de fondo de armario que te pueden salvar en cualquier ocasión, incluso cuando tu cuerpo se transforma durante la gestación. A raíz de esta imagen, le han llegado a preguntar si ha editado su barriga para que no se le note. «¡Obviamente no! No se me ocurriría editarla. Por la postura y la ropa no se nota tanto», explicaba. Ha combinado sus vaqueros con una sencilla camiseta gris y una americana con solapas esmoquin satinadas. Le da el toque personal con una gorra marinera, de esas que nunca faltan en 'street style' cuando empiezan a caer las temperaturas.