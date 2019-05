El truco de una 'influencer' vitoriana para convertir vestidos de invitada en looks de oficina Laura Eguizabal es una experta en el arte de combinar las últimas tendencias y adaptarlas a su día a día con un simple cambio de botines MARÍA CALVO Martes, 28 mayo 2019, 20:12

Actualmente, existe una delgada línea que separan los looks de invitada de los estilismos de 'street-style'. Aunque han proliferado las firmas de moda especializadas en bodas y eventos, lo cierto es que con algo de ingenio y algunas claves de experta podemos adaptar casi cualquier estilismo de fiesta a nuestro día a día. Una especialista en el arte de combinar tendencias es Laura Eguizabal, una vitoriana afincada en Madrid cuyo Instagram resulta de lo más inspirador si eres de las que buscan llevar al asfalto las últimas novedades de pasarela. Su perfil en esta red social se podría equiparar a una editorial de moda y su estilo se podría calificar como ecléctico, extremadamente 'cool' y con un toque irreverente que nos hace mirar a las inesperadas mezclas de las mujeres nórdicas, unas pioneras a la hora de combinar prendas, colores y estampados. Lo suyo es un claro caso de construir looks extraordinarios sin dejarse el bolsillo en el intento, puesto que entre sus firmas de referencia no faltan nombres 'low-cost' como H&M, Mango, Massimo Dutti, Uterqüe y, sobre todo, Zara.

Si los vaqueros, los kimonos o los trajes de chaqueta figuran entre sus imprescindibles, son unos vestidos muy especiales en los que hemos puesto el foco de atención. Estos diseños, que proliferan en las tiendas en su versión más colorista, parecen anunciar la llegada inminente del verano. Laura suele huir de los cortes 'mini' y ajustados, encontrando su propia identidad en largos 'midi' o XL y en hechuras holgadas. Además, jamás diría 'no' a los estampados más bohemios o a las texturas festivas como el satén o las aplicaciones de 'paillettes'. Todo, aderezado con unos complementos contundentes y unas grandes gafas de sol que se han convertido en su seña de identidad. Sin embargo, hay algo más allá que une a su larga colección de looks, y son unos botines con los que adapta casi cualquier vestido que podría pecar de arreglado para su día a día. ¿Acordonados, de tacón o de estilo cow-boy? Ella te da las claves, tú decides.

Vestido romántico y botines cow-boy

Los vestidos blancos se asocian inevitablemente al verano, sin embargo, hay quienes consiguen adaptarlo a otras épocas del año cambiando las sandalias por un calzado adecuado. Laura Eguizabal consigue una compensada mezcla 'black & white' gracias a un romántico vestido de volantes de H&M y unos botines de estilo cow-boy de caña alta que tan de moda han estado en lo que llevamos de año.

Vestido bohemio y botas arrugadas

Este es otro de esos vestidos que podrían parecer de Etro o Valentino y que, sin embargo, puedes encontrar en tiendas low-cost. De nuevo, H&M tuvo la culpa de hacer de un vestido el objeto de deseo de muchas 'influencers' que cayeron rendidas al encanto de sus colores y su irresistible estilo bohemio. La vitoriana consigue una combinación ideal gracias a un bolso de ante en verde agua y unas botas de tacón y caña arrugada.

Vestido de flores y tacón 'midi'

Probablemente, Zara ha lanzado este diseño estampado pensando que sería una buena opción de cara a la nueva temporada de bodas, bautizos y comuniones. Se trata de un diseño de flores, escote en 'v', abertura frontal en la falda y cinturón que enmarca la silueta y aporta un toque desenfadado. Se bien admite unas sandalias de tiras o, incluso, unas 'sneakers', Laura decide combinarlo con unos botines negros de tacón medio.

Vestido 'wrap' y botas cow-boy

Desde que la diseñadora Diane Von Furstenberg puso sobre el mapa de las tendencias el vestido 'wrap' allá por los años 70, no ha dejado de ser uno de los básicos infalibes de las mujeres a la hora de crear estilismos elegantes y extremadamente favorecedores, gracias a su estratégico cruzado a la altura de la cintura. En este caso, Laura ha elegido un diseño con estampado de lunares de la nueva colección de & Other Stories, que sirve como look de invitada o para el día a día, combinándolo con unas botas cow-boy y otros accesorios de tendencia como las riñoneras. En su caso, son de Sendra y de Zara, respectivamente.

Vestido 'oversize' y Dr. Martens

En los looks de Laura conviven en armonía las mezclas de colores, estampados y conceptos. En este caso, apuesta por un vestido fluido con estampado de flores y maxivolante, firmado por Mango. Lo combina con un bolso de mano amarillo y las botas que nunca habríamos esperado para un look de estética bohemia como este: unas Dr. Martens que consiguen dar un giro inesperado e interesante al estilismo.

Vestido de 'paillettes' y Converse

Las aplicaciones de 'pailletes' han dejado de ser un recurso solo apto para épocas festivas como Navidad y han ido conquistando terrenos antes impensables, sobre todo fuera del ámbito nocturno. Zara lo ha hecho posible, introduciendo en su nueva colección de primavera prendas con brillos y lentejuelas fáciles de adaptar a la vida diaria. En su caso, Laura ha elegido un diseño de red cuajado de detalles plata que ha combinado con un bolso rígido de carey, de Mango, y unas Converse abotinadas que aportan el punto de contraste, haciéndolo perfectamente válido para el día a día.

'Slip-dress' y botines 'track'

En este último look, la vitoriana desmonta el mito del 'slip-dress', comunmente asociado a las sandalias, al verano y a un favorecedor bronceado. Sin embargo, ella lo adapta al entretiempo jugando con prendas opuestas como una gabardina 'oversize' de Zara, un bolso de piel de Uterqüe y unas botas acordonadas de estilo militar con suela 'track'.