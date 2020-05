Transforma esos vaqueros que ya no te pones en unos completamente nuevos Hoy os explico cómo renovar unos pantalones gracias a la técnica del 'tie-dye' SANDRA HERNÁNDEZ Domingo, 10 mayo 2020, 11:22

«Tie-dye» significa, literalmente, atar y teñir, y es una técnica que tiene su origen en Japón con sus famosas camisetas coloridas «shibori».

Este peculiar sistema de teñido se ha puesto de nuevo muy de moda, sobre todo durante estos días de cuarentena. Aunque lo más habitual es hacer nudos en camisetas para cambiarlas el color, hoy quiero ir un poco más allá y enseñaros cómo podemos aplicar esta técnica en muchas más prendas.

Por eso, os propongo que cojáis un vaquero (uno que no sea vuestro favorito, ya que os recomiendo que probéis con diseños que no os importen mucho por si no quedan como esperabáis) y lo transforméis en algo diferente.

Con un poco de maña (y lejía) podréis lucir una «nueva prenda» única. ¡Dale al play y toma nota del paso a paso!