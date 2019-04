Toni aprende en el 'backstage' de Vitoria

Toni Moreno llegó a la final de la segunda edición del 'talent show' de moda Maestros de la costura y conquistó al público por sus trabajos y personalidad. Este catalán de 42 años entró al programa sin demasiada experiencia con la aguja y ayer, en Vitoria, descubrió por primera vez lo que es un 'backstage'.

«Aunque sí hacemos pruebas a las modelos, esta parte no existe en el programa y me apetecía mucho descubrirla. Sólo estuve una vez en el 'backstage' de la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid pero me pareció que había demasiado ego», confiesa.

Le apetecía descubrir las entrañas de una cita más humilde, así que no lo dudó cuando su amiga Ainhoa Salcedo le invitó a la Pasarela Gasteiz On. «Soy un enamorado del País Vasco y de Vitoria así que ni me lo pensé cuando me dijo que podía venir a ayudarle», cuenta este fisioterapeuta de profesión.

«Llevo un buen rato entallando vestidos, con los alfileres a tope. Así es como se descubre cómo se trabaja de verdad», dice minutos instantes después de realizar la prueba a la última modelo.

En cuanto a las tendencias nupciales se muestra radical en sus gustos, no van con él los volúmenes excesivos ni los vestidos de estilo princesa. «Me gustan las prendas sencillas y entalladas. Personalmente me gusta resaltar la figura de la mujer porque creo que es preciosa. Y no tiene nada que ver con la talla, no tienes por qué tener una talla 36 para llevar un vestido ajustado», aclara. Además, se declara fan de los vestidos negros y de estética punk para casarse. Solo apto para las más atrevidas.

De las propuestas que han desfilado en la Pasarela elige para Álava Dmoda sus cuatro favoritas, de L.A. Couture. Aquí su selección:

Vestido corto de encaje. «Me gusta porque no se ven muchos vestidos cortos y es algo diferente. Lleva una cola añadida de tul pero que se puede quitar y usar el vestido un día normal».

Vestido corto con encaje. / Rafa Gutiérrez.

Mono. «Esta temporada se llevan mucho los pantalones y me parece una propuesta original. Además, ahora que está en boga la filosofía de moda sin genero creo que es una buena opción».

Mono con capa. / Rafa Gutiérrez.

Vestido con purpurina. «Lleva una tela de purpurina y un cuerpo de pedrería con un escote a la espalda en círculo».

Vestido largo con enaje y tela de purpurina. / Rafa Gutiérrez.

Vestido de princesa. «Es muy llamativo, algo diferente con muchos volantes al que incluso se le puede meter un cancán. La espalda es abotonada y con encaje».

Vestido con volantes. / Rafa Gutiérrez.

Tras su paso por Maestros de la costura, Toni ha dejado de momento la fisioterapia de lado y se ha lanzado con su propia marca de camisetas y sudaderas que vende online. «Es una manera de empezar y si funciona me gustaría lanzarme con vestidos y faldas para hombre», adelanta. De momento, el mes que viene comienza con el curso Eometric de patronaje a medida que logró por llegar a la final del programa.