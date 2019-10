'Tips' para manejarse con las tendencias de la temporada

¿Qué es un 'trendsetter'? ¿Y un 'coolhunter'? Quizás les suene más el término 'influencer'. Sobre los tres habló la asesora de imagen Inma Espizua en los talleres abiertos al público que se han celebrado por primera vez esta edición en la Pasarela Gasteiz On y que, por cierto, han colgado el cartel de 'completo'. Nos colamos en una de estas sesiones en la que ellas son mayoría abrumadora, solo hay un hombre. La experta habla también sobre las tendencias de esta temporada y da algunos consejos para adaptarlas a nuestro día a día.

«Un 'trendsetter' es alguien que crea tendencias en la calle. Puede ser cualquiera: un estilista, una actriz….», así comienza esta clase exprés de moda. «Un 'coolhunter', como su propio nombre indica en inglés es quien va a la caza de esas tendencias y se dedica a predecir lo que se llevará. Por último, las 'bloggers' e 'influencers' democratizan esas tendencias que acabamos llevando todos», continúa la responsable de Abasedestilo.

Momento del taller sobre tendencias. / Rafa Gutiérrez

Pero, ¿qué se va a llevar esta temporada? Ya lo pudimos descubrir en el primer desfile de la recién finalizada Pasarela Gasteiz On, y ahora Inma Espizua nos aporta alguna clave más. En primer lugar ponemos el foco en la década de los 70. «Las prendas clave son la blusa con lazada, los pantalones campana, el pantalón de tweed, el culotte, los vestidos largos, la gabardina, los mocasines y los pañuelos de seda. Además de las americanas de corte cásico». Un apunte, si optamos por prendas anchas arriba y abajo la experta recomienda utilizar un cinturón para estilizar la figura y botas puntiagudas, jamás con punta redonda.

Aun así advierte: «la moda tiene que ser una expresión de quienes somos y cada uno debe ponerse con lo que se vea bien. No dejéis que nadie os imponga nada». Vamos con la segunda tendencia y algo más complicada: superposiciones, o lo que es lo mismo 'looks' al más puro estilo 'grunge'. Puede que parezca que te has puesto todo lo primero que has pillado sin pensarlo, pero eso es justo lo que va a triunfar este otoño-invierno. «Atreveros con camisas o top combinados con vestidos lenceros, tops de punto sobre camisa blanca o incluso vestido sobre pantalones o vestido sobre vestido. La capa también se va a llevar un montón, vuelve con mucha fuerza».

En el apartado dedicado a lo gótico, Inma Espizua habla sobre el encaje. «Es importante colocarlo en la parte del cuerpo que quiero destacar, no en la que quiero esconder». Por último la tendencia masculina llega con «hombros superlativos, muy marcados. También con prendas muy rectas, por eso es importante resaltar la cintura una vez más, para no parecer un saco». La sesión finaliza con una 'masterclass' de sombreros, en la que las participantes se llevan 'tips' como que a las caras más alargadas les sientan mejor los sombreros de copa corta o que para las caras redondas se recomiendan los de ala larga.

Dos participantes durante la mini 'masterclass' de sombreros. / Rafa Gutiérrez

Pasan después a la exposición de comercios participantes en la pasarela, dividida en cada una de las cuatro tendencias presentadas. El diseñador vitoriano y ganador del anterior certamen de Nuevos Creadores, Domingo Orive hace de guía. «Con lo que dicen las revistas de moda que se va a llevar cada temporada, nosotros intentamos hacer algo viable», explica. El grupo pasa después a las bambalinas de la pasarela, donde «siempre, siempre pasa algo, algún imprevisto. Pero es muy difícil que vosotros os enteréis a no ser que sea un desastre mayúsculo». Adela Gil, directora de m.Class, es la regidora y responsable de que todo salga a la perfección en cada desfile.

Justo antes de salir a escena, se colocan los folios con el orden de salida de cada modelo y el 'acting'. O lo que es lo mismo, la actitud que tienen que mostrar en cada uno de los desfiles: sonrientes, divertidas, serias… «No es lo mismo un 'acting' para Barbour que, por ejemplo, para Lanas Mayka. Al final, una modelo es como una pequeña actriz que está vendiendo un producto», señala Domingo Orive. El grupo pasa después al 'backstage', ubicado en la sala 'Green Capital', lo que ha permitido ganar en espacio y comodidad en comparación con el Artium.

Domingo Orive da explicaciones en el 'backstage'. / Rafa Gutiérrez

«Las modelos vienen a las cuatro de la tarde y ya se han probado toda la ropa y el calzado. Cada una ya sabe en qué orden tiene que salir y qué prendas tiene que llevar. Ahora está esto muy tranquilo, pero durante el desfile la temperatura sube varios grados», advierte Orive. Eternian Estilistas son los encargados del maquillaje y peluquería, que es igual para todas las modelos y para todos los comercios. Y aunque la Pasarela comienza un martes, desde el sábado previo ya se empiezan a crear los estilismos y el domingo es el turno del 'fitting'.