De 'shorts' a vestidos bohemios: ocho propuestas ideales a prueba de altas temperaturas Entramos en la cuenta atrás para dar la bienvenida al verano y os quiero adelantar los estilismos más refrescantes para tener en cuenta durante los próximos meses INNES LLACH Miércoles, 5 junio 2019, 11:39

Vuelvo a Álava Dmoda para traeros un montón de looks de inspiración de cara a las próximas semanas. Si hace unos días os mostré un accesorio capaz de arrasar en la isla de Ibiza, hoy vuelvo con muchas propuestas ideales para esos días de calor que ya empiezan a asomar. En cada estación del año nos surge un dilema diferente. Una vez pasado el entretiempo, quizás la época más complicada a la hora de dar con el estilismo perfecto, nos metemos de lleno en temporada estival. Las altas temperaturas llegan cada vez más pronto y los termómetros se disparan por encima de los 30º, como ocurrió, sin ir más lejos, el pasado fin de semana. Aunque aún quedan unos días para inaugurar oficialmente el verano, me gustaría adelantaros algunas de mis ideas favoritas para hacer frente a los días calurosos con mucho estilo. Seguro que vosotras también tenéis ganas de rescatar vuestros vestidos, sandalias, ropa fresquita y colorida para lucir a pie de calle o en la costa. Los que me conocéis sabéis de sobra que el verano es mi estación favorita, así que no se me ocurre mejor momento para ir dándoos ideas de cara a vuestros próximos looks. ¡Comenzamos!

Las versatilidad de un top asimétrico

A este tipo de cosas me refería hace un par de artículos cuando os hablaba de la importancia de comprar prendas versátiles para exprimirlas lo máximo posible en distintos looks. Este top asimétrico, corto por delante y largo por detrás, tiene un irresistible estilo bohemio y es de Algo de Anita. Tal y como podréis ver en la galería de imágenes, lo he combinado, por un lado, con un 'short' de Stradivarius, un bolso cruzado de Paco Martínez y unas botas de caña alta de Hector Riccione para conseguir un estilo más bohemio o, como es este caso, con una falda de Stradivarius, unas cuñas de esparto de Calzados Ercilla y un bolso de madera de Cult Gaia para tranformarlo en un look mucho más 'lady'.

Vestido largo de estilo 'boho'

Los vestidos largos y fluidos son sinónimo de verano y, la verdad, que este diseño no me puede gustar más. Además, tiene un punto sexy y un movimiento fluido al andar que lo hace muy especial. Es de Flory Day y lo he combinado con unas sandalias de Niza y unas gafas de Bershka.

Un mono estampado

Este mono os lo había enseñado ya pero me parece imprescindible incluirlo en esta selección por lo cómodo y veraniego que es. Lo compré en Inocente de Mí Barakaldo y lo combino con un blazer de Stradivarius, un bolso de Sfera y unas alpargatas de Calzados Ercilla.

Estampados veraniegos y tonos tierra

Este conjunto es cómodo y fresquito a más no poder. Suelo apostar por este tipo de looks en verano porque busco, ante todo, comodidad. El pantalón, el top camel y la diadema son de Stradivarius, las sandalias planas son de Cool Way, el bolso de Paco Martínez y las gafas de Hawkers.

Vestido de volantes y botas camperas

Me encanta este vestido de Highly Preppy, por su largura, sus volantes y ese movimiento tan especial que tiene al caminar. Además, es muy cómodo y fresquito. Al igual que la 'biker' verde, los compré en Inocente de Mí Barakaldo. Lo he combinado con botas camperas de Calzados Ercilla y con un bolso de Louis Vuitton.

El encanto de un dos piezas de flores

En esta selección no podía faltar un traje de verano, de plena tendencia desde hace varias temporadas. Este modelo, en concreto, es de Zara, al igual que el top lencero. Sin embargo, las cuñas son de calzados Ercilla y el bolso de madera es de Cult Gaia.

Vestido 'mini' y colores vibrantes

Este diseño lo adquirí en rebajas y fue una compra perfecta porque es el tipo de vestidos que más uso en verano: cortos y fluidos. Es de Zara, las gafas son de Hawkers, el bolso de Paco Martínez y las botas de Hector Riccione, compradas en Ibiza.

Falda amarilla y cazadora 'denim'

Por último, os muestro un conjunto perfecto para cualquier día o noche de verano. Es cómodo y colorido, con detalles que lo hacen muy original. La falda amarilla y la camiseta son de Inocente de Mí, la chaqueta vaquera es de Zara, el bolso de madera es de Cult Gaia y los botines camperos son de Calzados Ercilla.

¿Os van apeteciendo ya este tipo de looks? ¡A mí sí! Espero que os haya gustado el artículo de hoy y que os inspire para hacer vuestras propias combinaciones este verano. Deseo que tengáis un feliz día y nos vemos aquí el próximo miércoles con mi post número 13. Siendo mi número favorito, aseguro que será un post muy especial… ¡En una semana salís de dudas! Sed felices.