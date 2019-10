El secreto de los vestidos que te salvarán cualquier evento cuando no sepas qué ponerte Un buen fondo de armario con vestidos de color negro te garantiza el éxito en todas tus citas. Tan solo hace falta jugar con los accesorios ALMUDENA BLANCO Sábado, 19 octubre 2019, 09:21

¡Hola! Si hace unas semanas os mostraba looks cómodos con camisetas que me pongo tanto en verano como en invierno, esta vez cambiamos un poco el tercio. Sois bastantes los que me habéis preguntado por los estilismos que llevo a alguno de los eventos que me invitan. Normalmente, suelo utilizar prendas que me pueda poner en más de una ocasión, que sean elegantes y, sobre todo, en color negro que no pasan de moda. Para crear un look totalmente distinto partiendo de una misma prenda suelo renovar los complementos. También, dependiendo un poco el tipo de acto y el día, suelo ir o con zapatillas o con zapatos. Aunque ya sabéis que me encantan las 'sneakers' por su comodidad y porque me permiten ir corriendo de un lado para otro sin problema. Me gusta cómo sientan los salones o sandalias de tacón y la vida que dan a muchos de nuestros looks pero, personalmente, me resultan más incómodos, y más cuando tienes problemillas en los pies. Os enseño varios básicos que espero que os gusten.

Vestido negro ceñido

Este vestido negro, ceñido y con escote es una de las prendas que más utilizo en diferentes looks. Es de Mango y me resulta bastante cómodo. Para el 15 Aniversario del BEC lo combiné con una blazer negra de Zara, otro básico que no puede faltar en mi armario, y unos 'stilettos' de Stradivarius, también en negro. Como véis, es un look que no es muy costoso. El toque de color lo dan los maravillosos pendientes de Leboh-Accesories. El pelo lo llevo con un toque más especial gracias a la peluquería BCN21.

Este mismo vestido lo utilicé para un acto en El Corte Inglés y podéis ver como queda con unas gafas de pasta maravillosas de esta misma firma.

Vestido negro de fiesta

Este vestido negro de fiesta con detalles metalizados es de la nueva temporada de Zara. Tiene un escote cuadrado, se ciñe al cuerpo y es holgado en la falda, lo cual resulta mucho más cómodo. Además, tiene las mangas abullonadas, como marcan las tendencias de esta temporada. Lo he combinado con sandalias de taconazo de Michael Kors y pendientes de Leboh-Accesories, más concretamente, el modelo 'Tra Tra'.

Mono negro

Para mí, los monos negros son un básico de mi armario, me los pongo en un montón de ocasiones y me parecen comodísimos. En este caso, os enseño dos, uno con manga francesa y escote y otro de tirantes. El primero de ellos lo he combinado con chaqueta de piel con aplicaciones metálicas, para dar un rollo más motero, y unas sandalias en rosas de Unisa. También me lo podéis ver con joyas de Basterra Joyeros, pendientes, colgante, pulsera y anillo a juego. Combinado con gafas de Tory Burch y un bolso negro de la misma firma.

El mono de tirantes lo he utilizado, por ejemplo, para acudir a un desfile en Berceo. Lo he combinado con unas sandalias negras de Bimba y Lola y un bolso de Michael Kors.

Para el desfile de YolanCris en el museo Balenciaga lo combiné con una blazer blanca de Massimo Dutti, unos zapatos con estampado de serpiente de Michael Kors, pendientes de Bimba y Lola y un bolso negro de Louis Vuiton.

Y hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya dado una idea de cómo combinar estas prendas básicas que podemos utilizar día a día para adaptarlas a un evento. Nos vemos la semana que viene, mientras tanto, podéis seguir mis looks y mis historias en mi instagram @almudena_bb.