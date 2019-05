Sara Carbonero elige una camisa de Inditex en la salida de Iker del hospital

Sara Carbonero eligió un look con mucha luz para acompañar este lunes a Iker Casillas, que recibió el alta tras sufrir un infarto agudo de miocardio durante un entrenamiento con el Oporto. La presentadora, que se ha mantenido a su lado en todo momento, optó por un estilismo cálido y muy relajado para arropar a su marido en su salida del hospital. Sara lució un vaquero blanco de corte 'cropped' y unas sandalias de esparto de cuña, que ya ha lucido en otras ocasiones y que son de Popa, firma de la que es imagen. Un diseño cómodo con plataforma en la parte delantera y tacón por detrás que estiliza sin sufrir y que cuesta 65,95 euros.

Eso sí, la gran protagonista de su look fue su original camisa semitransparente en color beige degradado a blanco y con flores superpuestas con efecto 3D. Una pieza muy especial que forma parte de la colección primavera verano de Uterqüe (89 euros) y que, como era de esperar, se ha agotado en cuestión de horas. Anoche aún estaba disponible en color azul y además quedaban algunas unidades en la tienda que la firma tiene en Bilbao, pero en el momento de escribir estas líneas ya se habían vendido todas. El efecto Carbonero es imparable.

Esta blusa es una opción perfecta para elevar de nivel cualquier look de invitada. La caída y las transparencias del tejido, así como las aplicaciones de flores, le dan ese toque más arreglado para marcar la diferencia en cualquier evento, ya que se puede combinar tanto con un pantalón de vestir como con una falda 'midi'. Además, con unos pantalones vaqueros, como los de Sara, resulta ideal para el día a día.

Sara Carbonero recibió este fin de semana la visita de su íntima amiga Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco, que viajó hasta Portugal para acompañarla en estos difíciles momentos. «Como no me quiero poner cursi, solo te diré: Gracias por traerme un poquito de Rock and Roll este fin de semana. Te quiero infinito», le dedicó la periodista deportiva en Instagram. Sara compartió una foto junto a su amiga Isabel, ambas con gafas de sol y mirando a cámara. «Todo lo demás ya lo sabes», añadió la presentadora. «Hay veces que no hace falta decir nada más…¡Te quiero mucho amiga!», le contestó Isabel poco después.

Ambas amigas disfrutaron en un parque de Oporto junto a sus hijos del Día de la Madre. Una fecha que Isabel celebró este año por primera vez, ya que dio a luz a su primer hijo, Hugo, el pasado mes de abril. Para una mañana de juegos, Carbonero, madre de Martín, de cinco años, y de Lucas, que tiene dos, optó por un vestido corto de color blanco y estilo boho, con escote cuadrado y bordados étnicos que combinó con unas botas 'cowboy'. Un diseño muy primaveral firmado por 'Free People' que ya está agotado en la página web de 'Slowlove', firma de la que es socia la propia Sara. Eso sí, está disponible en la tienda online oficial de Free People en las tallas XS y S por 113,92 euros. Aunque no es el primer vestido que se enfunda esta primavera, puesto que el pasado mes sorprendió con un diseño, de estilo pareo y de Zara, bastante más económico: no superaba los 30 euros.