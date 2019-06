La prenda que permite cientos de looks y menos ocupa en tu maleta de vacaciones A través de estos cinco looks, comprobaréis por qué la minifalda vaquera se convertirá en vuestra mejor aliada en todas vuestras escapadas de verano ALMUDENA BLANCO Sábado, 8 junio 2019, 14:52

¡Hola a todos! Espero que llevéis genial estas últimas semanas de tiempo inestable en las que no sabemos qué ponernos. En artículos anteriores os enseñé cómo combinaba una minifalda negra en diferentes looks y también os hablé una vez del 'denim'. Esta vez enlazo los dos temas y os traigo propuestas de faldas 'mini' en versión vaquera. Para mí es otra de las prendas fetiches de mi armario, ya que me la pongo durante todo el año. En invierno y otoño, por ejemplo, le saco partido con medias tupidas, zapatillas o botas. En verano, sin embargo, las combino con blusas, camisetas etc. siendo una opción ideal para looks playeros. Gracias a su versatilidad, puede ser una de nuestras grandes aliadas para no tener nuestro armario repleto de prendas y una buena opción para viajar, ya que no ocupa mucho espacio y se pueden construir multitud de looks con un mismo modelo.

Para las que no queréis enseñar pierna, siempre podéis poneros una falda un poco más larga que llegue hasta la rodilla. Para que el look os resulte más cómodo, también podéis cambiar la minifalda 'denim' por una bermuda de la misma textura que nos facilite la libertad de movimientos. La falda vaquera es una de las prendas que podemos encontrar durante todas las temporadas en las tiendas. Pueden variar los cortes, el color del dénim, el tipo de botonadura... pero siempre se asentarán sobre la misma base: un cómodo tejido para ponerse en todas las ocasiones. ¿Os animáis a que la mini falda forme parte de vuestros looks? En tres de los cinco estilismos que os propongo llevo unas Converse blancas, para que aún sea más fácil hacer una maleta con prendas que no ocupen mucho espacio.

Minifalda con un 'body'

En este look os propongo la falda vaquera con un body blanco de hojas en tonos verdes. El top me lo compré en Sitges, en un viaje con mi amiga Vanessa de @ilovemelita, a la que podéis seguir también en esta sección de Álava Dmoda. Llevo unas Converse blancas y unas gafas de Chanel. Los pendientes de perlas me parece que también combinan con todo.

Minifalda con camisetas básicas

En este segundo look llevo una minifalda vaquera y Converse con camiseta azul marino de tirantes y detalles en el bajo. Este tipo de prendas son muy cómodas y frescas. Además, casi todas las temporadas se pueden encontrar similares. Las gafas son de Chanel.

Minifaldas con tops de seda

En esta imagen llevo una minifalda vaquera, con las Converse blancas y una camiseta de seda estampada con encaje en el escote. Este look se puede combinar con sandalias para darle un toque más sofisticado y menos playero. Lo he combinado con unas gafas de aviador, de Rayban.

Minifaldas con camisetas de tirantes

En esta ocasión, vuelvo a llevar una minifalda vaquera y unas Converse blancas. Sin embargo, ahora lo he combinado con una camiseta de tirantes en color rosa palo, de la sección 'niños' de la firma IKKS. Aunque es una prenda de anteriores temporadas, me la pongo muchísimo porque me parece muy cómoda y combina casi con todo.

Minifalda con medias tupidas

En esta ocasión, os muestro un look para los días un poco más fríos. Como véis, también se pueden combinar las 'minis' con medias tupidas. En este estilismo llevo una camiseta de manga corta de Armani Jeans y una chaqueta de cuero con cremalleras, de Mango. Además, elegí unas zapatillas negras de Nike y unas gafas que compré en un mercadillo.

¡Hasta aquí el artículo de hoy! Espero que os haya gustado y que os animéis a añadir una minifalda vaquera a vuestros estilismos. Podéis ver estos y otros looks en mi cuenta de instagram @almudena_bb