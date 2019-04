Pilar Rubio lanza una tienda online con sus 'looks': ¿te pondrías alguna de estas 10 prendas?

Pilar Rubio acaba de lanzar su propia colección de ropa. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha estrenado tienda de moda online junto a su estilista Raquel Costa. Se trata de una página web, 'MyShopList by Pilar Rubio', en la que poder comprar las prendas que componen los looks diarios de la presentadora. Una opción que sus 'followers' -tiene más de tres millones en Instagram- llevaban tiempo pidiendo a gritos. Pilar incluye diseños para todos los gustos: desde algunos más deportivos como un chándal con estampado de serpiente o un vestido al estilo sudadera hasta otros más sofisticados como un mono negro o un traje blanco. ¿Y los precios? Lo más barato son unos calcetines altos azules que cuestan treinta euros y lo más caro una 'bomber' de lentejuelas con raso marrón y beige por 229,90. En Álava Dmoda hemos analizado las prendas que nos parecen más acertadas y las que menos. Aquí nuestra selección:

Vestido estilo basquet - 109 euros

La presentadora luce un vestido estilo basket naranja con franjas azules que combina con unos calcetines altos y unas botas con 'brilli brilli'. Nos parece una propuesta demasiado arriesgada y poco versátil. En realidad, parece una camiseta de un jugador de baloncesto que le queda grande. Y su precio supera los 100 euros.

Bomber de lentejuelas - 229'95 euros

En nuestra opinión, esta 'bomber' representa a la perfección aquello de que 'más es más'. La prenda más cara de su tienda 'online', cuesta casi 230 euros, nos resulta demasiado recargada. Lleva lentejuelas plateadas, raso marrón y beige, cuello con goma con glitter... aunque en realidad parece que no le falta nada, creemos que ¡le sobra todo! El plateado está de moda, pero preferimos otras opciones más minimalistas.

Vestido deportivo oversize - 115 euros

La presentadora luce un vestido 'oversize' negro con mangas y cuello en color magenta. El modelito también lleva serigrafía de letras en color blanco. Desde que la cantante Rosalía se convirtiera en una abanderada del estilo urbano, es habitual encontrar este tipo de prendas en las tiendas, pero en nuestra opinión con este diseño tan recargado ha dado un buen patinazo. Al final, no deja de ser una sudadera de chándal con tejido impermeable que cuesta más de cien euros.

Vestido barroco - 95 euros

En esta ocasión, Pilar se ha enfundado un ajustado vestido con estampado barroco y con cremallera en el escote que no hay por dónde cogerlo. A ella todo le sienta bien, pero quizá más de una clienta se lleve una sorpresa al ponérselo, porque corre el riesgo de parecer un arbolito de Navidad andante. El estilo Versace lo ha imitado hasta el mismísimo Amancio Ortega, pero hay diseños y diseños. Y este no nos gusta nada. La semana pasada se atrevió a lucirlo Cristina Pedroche y le llovieron las críticas.

Sudadera snake - 98 euros

El estampado de serpiente y el chándal nos parecen que son como el agua y el aceite, no hay quién los mezcle. Bueno, Pilar Rubio lo ha hecho y pensamos que el resultado es un desastre estilístico en toda regla. Eso sí, si quieres causar sensación en el gym puedes hacerte con este indescriptible diseño por casi cien euros.

Traje blanco - 135 euros

Esta opción nos parece sofisticada y elegante para tus próximos eventos. El traje de chaqueta de Pilar, que ya lució en un evento hace unos días, tiene el color estrella de esta temporada: el blanco. Además, lo puedes llevar con su top de lentejuelas plateadas, que cuesta 67 euros, aunque también sería un acierto combinarlo con una camisa lencera de tirantes.

Vestido de lentejuelas rosa - 99 euros

Pilar luce un vestido de lentejuelas rosa con corte midi que nos parece bastante favorecedor. Una opción con mucho 'brilli brilli' que te hará deslumbrar en tus fiestas de primavera. Además, su precio nos parece ajustado, cuesta menos de 100 euros.

Mono negro con huello halter - 89 euros

Pilar luce espectacular con este mono negro con cuello 'halter' que resalta su esbelta silueta. Una propuesta elegante para tus próximas bodas, bautizos o comuniones. Además, pasarela, street style y grandes cadenas se han puesto de acuerdo para encumbrar el mono como tendencia del momento. ¿Te harás con uno esta temporada?

Vestido de estilo 'boho' - 145,00 euros

La presentadora lleva un vestido estampado de gemas, tipo boho, que nos parece una de las mejores opciones que se pueden encontrar en su tienda online. Nos gusta la mezcla de colores y el largo que tiene, pero no nos convence que lleve una cremallera en la parte central. Cuesta casi 150 euros.

Mono verde militar - 49,90 euros

Pilar se enfunda otro mono, pero en este caso verde militar, ancho, con cinturón y fruncido a la cintura. El todo en uno no solo vale para las ocasiones festivas, sino que se ha convertido en una opción a tener en cuenta en el día a día. Los monos de aires militares o safari son los favoritos de las grandes cadenas, que han tomado buena nota de las propuestas de pasarela y han llenado sus colecciones de diseños para casi todos los gustos. ¿Qué te parece el que lleva Pilar? Su precio es bastante económico, 49,90 euros, casi como su prenda más barata, unos calcetines que cuestan treinta.

A sus 41 años, Pilar Rubio se ha adentrado en la industria de la moda con estos extraños modelitos que no han dejado indiferente a nadie. Pero no es la única famosa que prueba suerte en este mundillo. Cristina Pedroche acaba de lanzar sus deportivas para Puma, Sara Carbonero ha convertido su Instagram en la mejor plataforma para promocionar 'Slow Love', la tienda 'online' que fundó junto a la presentadora de Informativos Isabel Jiménez y la estilista de Telecinco Mayra del Pilar. También Patricia Conde lleva su estilo al armario de sus compradoras con sus diseños para Dandara e incluso los Javis han creado su propia firma de ropa, As If. Ahora queda por ver si alguna invitada luce un diseño de la tienda 'online' de Pilar en la boda de la presentadora el próximo 15 de junio en la catedral de Sevilla. ¿Tú te pondrías alguna de estas prendas?