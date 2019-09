Penélope Cruz desembarca en Venecia con sus looks de la discordia La actriz se convierte en la absoluta protagonista de la quinta jornada de la Mostra luciendo 4 looks distintos en menos de 24 horas MARÍA CALVO Lunes, 2 septiembre 2019, 16:01

El Festival de cine de Venecia celebra su 76º edición con su habitual desfile de rostros conocidos que desembarcan en El Lido. Una de las actrices imprescindibles en esta cita con la ciudad de los canales es Penélope Cruz, que cada año se bate en duelo de estilo con sus colegas de alfombra roja. La intérprete llegó en el quinto día de la Mostra desplegando todo un arsenal de looks al que ya nos tiene acostumbrados. Nada menos que 4 estilismos distintos en menos de 24 horas es lo que decidió llevar en su maleta para la jornada en la que se presentaba la película 'Wasp Network', el film de espías cubanos con el que Oliver Assayas aspira al León de Oro en esta edición y en el que también comparte cartel con Gael García Bernal o Leonardo Sbaraglia, entre otros. Si Chanel eran una de sus bazas más fuertes a la hora de pisar una alfombra roja, esta vez tan solo ha utilizado sus diseños durante el día. En su caso, ha confiado en Ralph & Russo para asistir a la rueda de prensa y a la première, provocando ovaciones y críticas a partes iguales.

Sin duda, todos los aplausos se los llevó con uno de los looks más espectaculares con los que hemos visto a la actriz hasta la fecha. Con él, de blanco impoluto, se convirtió en la novia de Venecia en una noche en la que apareció sobre la 'red carpet' italiana al ritmo del tema 'Demasiado corazón', de Willy DeVille, y junto con sus compañeros de reparto. Para la ocasión, eligió un vestido de noche palabra de honor, con detalles de gasa y sutiles transparencias que envolvían un cuerpo ceñido y en el que, además, se vislumbraban plumas y aplicaciones joya. Se completaba con una voluminosa falda confeccionada en varias capas de tul, siguiendo el patrón utilizado en otros diseños de la colección otoño-invierno Alta Costura 2019-2020 de Tamara Ralph y Michael Russo.

'No me gusta nada', 'últimamente no da una, va disfrazada, no vestida', 'parece una tarta' o 'parece una fallera de corto', son solo algunos de los comentarios que ha recibido el segundo de los cuatro looks que vamos a mostrar en este artículo. Se trata de una creación de Ralph & Russo que ha levantado ampollas entre la crítica, ya sea por su corte, su tejido, quizás demasiado abrigado para verano, o sus aplicaciones-joya a lo largo y ancho del diseño. Se trata de un vestido tipo abrigo con cuello chimenea en azul celeste, que pertenece a la colección otoño-invierno Alta Costura 2019-2020. Lo acompañó con unas acertadas sandalias de tiras metalizadas.

El lookazo con el que sorprendió paseando por los canales venecianos gritaba Chanel por los cuatro costados. La madrileña se enfundó en un complicado 'total look' de tweed que supo salvar airosa. Se trata de un pantalón y un 'crop-top' ceñidos, acompañando a una chaqueta desflecada, todo de la colección Resort 2020 de la firma que ahora lidera Virginie Viard, tras la muerte de Lagerfeld. El remate final llega de la mano de unos botines de tacón negros y el icónico cinturón de triple cadena con 'charms', capaz de mimetizarse tanto con el glamour de la actriz como con los estilismos 'trap' de Rosalía.

Los looks de mañana se han convertido en una pieza casi tan examinada por la prensa como los estilismos de alfombra roja. En este caso, Pe se montaba en uno de los taxis acuáticos característicos de la ciudad de los canales apostando de nuevo por una de las creaciones de la 'maison' francesa con un toque más casual. Vaqueros, una chaqueta 'crop' cruzada y un bolso bicolor acolchado fueron suficientes para conseguir un conjunto fácil, elegante y perfecto para inspirarnos de cara a la nueva temporada y a la vuelta a la oficina.