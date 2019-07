Pasarela hacia las piscinas de Vitoria

En pleno verano y cuando el inestable tiempo vitoriano lo permite, el Paseo de Cervantes y alrededores se convierten en un paseíllo de gente sedienta de chapuzones y baños de sol. Se dirigen a Mendizorroza o a el Estadio, y en Álava DModa hemos convertido ese camino en una pasarela. Analizamos cinco 'looks' para ir a la piscina: capazos, sombreros de paja, 'shorts', tops, chanclas a la moda y joyas para las que no pierden el estilo ni al borde de la pileta.

Marta Núñez | 36 años

Marta Núñez ha elegido para esta tarde de piscina un caftán en azul marino con detalles multicolor que le compró a una amiga de Madrid. Lo combina con un sombrero de paja comprado en Málaga, gafas negras de la marca Ray-Ban y un capazo marrón antiguo que no recuerda donde adquirió. Esta mamá de un pequeño de nueve meses que aprovecha cualquier momento para escaparse a la piscina completa el look con varios colgantes de la firma Casilda Finat. El calzado no es el que lleva habitualmente. «Iba con prisa y como no encontraba mis chanclas he cogido estas que son de una boda», nos cuenta entre risas.

Nerea Pérez Ramírez de Ocáriz | 21 años

Esta joven de 21 años se confiesa una habitual del Estadio cada verano, este además trabaja allí. Lleva un top blanco de Stradivarius con la espalda semiabierta, 'shorts' granates y blancos de Pull&Bear y menorquinas blancas. A su espalda, una mochila de la marca Element con todos los imprescindibles para una jornada piscinera y en las orejas unos pendientes 'vintage'. «Eran de mi ama y los he rescatado del baúl de los recuerdos», confiesa Nerea, que se declara fan del bikini por encima del bañador por aquello de lograr la ansiada «morenez».

Kattalin Santamaría | 42 años

Recién terminada su jornada laboral, Kattalin aprovecha la tarde para disfrutar en la piscina bajo los rayos del astro rey. Lleva un vestido estampado de la marca española Minueto, cuñas de la firma menorquina Castañer que dejan ver su pedicura en tonos rojos y azules a juego con la manicura y gafas clásicas Ray-Ban. Los pendientes son de Tous, el colgante comprado en Tarifa y el capazo con estampado étnico en tonos azules lo adquirió durante unas vacaciones en El Palmar, Cádiz. «Suelo venir a diario a la piscina».

Anne Ciruela | 21 años

Interceptamos a Anne Ciruela mientras camina por el Paseo de Cervantes dirección las piletas del Estadio. Luce un top blanco con volantes de Zara Kids, 'shorts' negros fluidos también de la marca de Inditex, chanclas con plataforma de El Corte Inglés, gafas de Multiópticas y aros dorados de Parfois. En el maxicapazo, comprado en Oysho, lleva otras chanclas de la marca Levi's para la piscina. «Me paso todo el verano en el Estadio y soy de bikini, con el bañador no te da el sol…», nos cuenta.

Claudia Diéguez | 23 años

Claudia Diéguez asegura que si el inestable tiempo vitoriano lo permite y está aquí, va a la piscina «todos los días». Su 'look' está compuesto por un top de manga larga con estampado de flores de Zara, falda vaquera oscura de Zara y sandalias negras de tiras anchas compradas en Natura. A la espalda carga una mochila grande de Quechua que acaba de cambiar por la bolsa «porque tengo el hombro mal, para repartir el peso». En cuanto a ropa de baño, señala que los bikinis de Calzedonia son su 'must' del verano.