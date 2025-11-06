La Pasarela Gasteiz On distingue a Duda Ferreira como 'Modelo con mayor proyección'

N. S. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:05 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

La 47 edición de la Pasarela otoño-invierno de Gasteiz On se despide este jueves con la entrega del premio 'Modelo con mayor proyección', que este año ha recaído en Duda Ferreira, que con 20 años acaba de finalizar, en verano, su preparación como modelo. Su objetivo es alcanzar una carrera profesional como modelo, lo que le ha llevado a buscar representación a nivel internacional.

La modelo recibe un trofeo, un ramo de Floristería Arantza y una tarjeta 'Regala Gasteiz' de 100 euros para realizar compras en el comercio local. Le ha entregado el premio Inma Barbero, vicepresidenta de Gasteiz On.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Eric Hernández (Abidis de Eternian Kreactivos), Alberto Cabos y Jose Gonzalez (Junta Directiva de Gasteiz On), Elena Vicente (Instituto Mendizabala), Susana Pérez (Los Complementos de Susanita), Jose Carlos Herrera (MClass Moda Centro) y Zuriñe Zárate (Kutxabank). Su decisión ha sido por unanimidad: en la anterior edición ya se habían fijado ya en Ferreira, que destaca por su gran presencia y seguridad sobre la pasarela.

1 /

Con la entrega de este premio, la pasarela Gasteiz On llega a su fin este jueves con un nuevo desfile de las tendencias de la temporada. Han participado los comercios Lorena boutique, Bushi sport, Orena boutique, Lilrousse y Moda María Jesús.

En esta edición, se han podido ver las tendencias que van a despuntar esta temporada otoño-invierno: una apuesta por el animal print, eso sí, de serpiente, dejando a un lado el ya muy visto estampado de leopardo o de vaca. También se ha podido disfrutar del pelo, la apuesta por autonomasia de muchos creadores, en prendas como abrigos, gorros o bolsos; los clásicos rurales como los cuadros, que se han reinventado en un formato más urbano y contemporáneo, y, por último, prendas en tonos chocolate y mostaza que aportan elegancia y sobriedad a las piezas.