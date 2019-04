Pañuelos de diseño tropical, con lunares o flores para ir a la última esta primavera

La primavera invita a sacar del armario las prendas más coloridas y florales. Looks versátiles para disfrutar al aire libre, pero sin olvidar que el tiempo puede ser imprevisible. De ahí que los pañuelos se presenten como un complemento indispensable en esta época del año. En los próximos meses, están llamados a convertirse en los protagonistas de nuestros primaverales estilismos, por ello El Correo ha lanzado una promoción especial de este accesorio para aportar un toque especial, sofisticado y muy personal a nuestros looks. Se trata de unos diseños firmados por la firma El Potro, que celebra cincuenta años de dedicación exclusiva a la fabricación artesanal de artículos de piel y complementos de moda. Cada domingo, hasta el 26 de mayo, salen a la venta con el periódico al precio de 9,95 euros. Si no puedes esperar y quieres adelantarte a esta tendencia ya puedes adquirirlos en la tienda online de El Correo .

La colección demuestra la versatilidad de este accesorio que se antoja perfecto para looks de día, jornadas de oficina o cualquier tipo de evento especial. Los pañuelos de medidas extra grandes, 120×120 centímetros, son de una calidad notable, tacto sedoso y se presentan en ocho modelos distintos, muy en la línea de las tendencias de la temporada. Con estampado floral o tropical, diseño geométrico, con lunares azules... modelos a la moda que podrás combinar con una camisa blanca y un vaquero para conseguir un look más informal o con un vestido y unos zapatos de tacón para salir a cenar las noches de verano.

Arriba, el modelo Dakota, con estampado floral. Abajo a la izquierda, el modelo Kenia, con rayas de cebra. Y a la derecha, el pañuelo Amelie, un diseño con lunares azules.

Hoy en día podemos lucirlos en sofisticados tocados o anudados a la coleta, atados a la muñeca para aportar un aire diferente a nuestros looks, a modo de falsa solapa de la chaqueta, como lazada en el bolso, en forma de cinturón... sus posibilidades son infinitas.

El maxi pañuelo Aisha combina a la perfección con looks informales y más sofisticados.

El sello de calidad de El Potro aporta un plus a esta campaña para los lectores y suscriptores del periódico, que encontrarán en los pañuelos un regalo perfecto o esa pieza ideal para completar sus estilismos. Además, en Álava Dmoda queremos premiar la fidelidad que nuestros lectores, así que prestad mucha atención a nuestro Instagram porque muy pronto sortearemos la colección completa de estos originales y elegantes pañuelos entre nuestros seguidores.