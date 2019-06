Con estos pantalones cortos de Sara Carbonero puedes ir tranquilamente de la oficina a la piscina Instagram: @saracarbonero Estas bermudas estilizan más que cualquier falda, son mucho más cómodas y permiten cientos de combinaciones, desde las más relajadas a las más sofisticadas ÁLAVA DMODA Miércoles, 19 junio 2019, 11:43

Las nuevas tendencias de temporada nos hacen volver la mirada varios años atrás para rescatar prendas olvidadas como las mallas de ciclista. En un alarde de practicidad y por el bien común, los diseñadores han puesto sobre la mesa una alternativa para el verano que parece haber tenido mejor acogida. Se trata de las bermudas, ese pantalón corto y 'oversize' que tan de moda se puso al inicio de los 90' y que con tanto recelo miraban las más escépticas cuando volvieron a resurgir en el rinconcito ordenado de las tiendas. Lo que pensábamos que había sido un triunfo fugaz se consolida tras varias semanas en las que ha copado el 'street-style'. La última en sumarse a este bonito 'revival' ha sido Sara Carbonero, gracias a la pieza más sencilla de todas, capaz de desbancar a los eternos 'shorts' vaqueros en los próximos meses.

Instagram: @saracarbonero

La periodista es capaz de defender cualquier tipo de look, incluso si decide salir a la calle en bañador. Además, es fiel defensora del 'slow fashion', ese tipo de moda cocinada a fuego lento, y lo refleja en cada uno de sus estilismos, ya sean relajados o de fiesta. En su última publicación de Instagram, cuyo perfil se ha convertido en una especie de mantra de las tendencias, aparece con una bermuda negra y una camiseta blanca de su firma, Slow Love. Tan sencillo como eso, y tan eficaz que ha conseguido acaparar todos los titulares. Junto con un bolso de rafia de Loewe y unas sandalias de esparto de Popa, este look supone una bofetada de realidad, una vuelta a los básicos y a las combinaciones fáciles que ahora y siempre van a funcionar, por muy estrafalarias que se vuelvan las tendencias. Lo mejor es que este tipo de pantalones cortos, lejos de lo que pudiera parecer, puede convertirse en la mejor inversión de la temporada, ya que no solo podrás ir a la playa con ellos, sino que, según lo combines, puedes ir hasta una fiesta o a la propia oficina. ¿Cómo? Te lo demostramos.

Camiseta de punto desagujado, de Slow Love (29 euros); bermudas negras, de Zara (19,95 euros); bolso 'tote' de rafia, de Loewe (620 euros); menorquinas con detalles de flores, de Popa (49,95 euros); cinturón con hebilla-joya, de Chanel (790 euros).

La combinación con más estilo

Instagram: @marvaldes

María Valdés ha hecho de este tipo de prendas su seña de identidad. Para las bermudas de tiro alto encuentra siempre una combinación ideal que se adapta a sus gustos y a su silueta menuda. Al tener pocas curvas, este tipo de pantalones consigue compensar sus caderas y crear un efecto visual de piernas infinitas. Además, es fiel defensora de combinarlos con camisas masculinas y zapatillas deportivas, dando lugar a looks cómodos, sencillos y efectivos para un día cualquiera de verano.

Camisa de lino, de H&M (24,99 euros); bermudas negras, de Zara (19,95 euros); zapatillas 'Chuck Taylor' Converse (69 euros); bolso 'Flower Hobo', de Louis Vuitton (1.840 euros); gafas 'Round Metal', de Ray-Ban (142 euros).

¿Bermudas para ir arreglada? Ahora sí

Instagram: @paulanata

Aunque se asocien a verano, viajes y vacaciones, las bermudas han sacado a relucir su vertiente más sofisticada. Ahora ya no será descabellado ir en pantalón corto a la oficina o salir de fiesta con el mismo 'short' que llevarías a la playa. Las tendencias de esta temporada dicen que hay que lucir piernas a cualquier hora del día, por eso, el remedio más efectivo de muchas expertas en moda como Paula Nata, es combinarlo con un buen blazer. Esta fórmula sería el relevo natural de los trajes de chaqueta con pantalón corto, esos que amenazaron con convertirse en plaga pero que nunca se llegaron a consolidar. Sin embargo, gracias a las bermudas, esta combinación resulta fácil y efectiva. Además, hay que destacar que este tipo de pantalones estilizan tanto o más que una falda, al estrechar la cintura y afinar las caderas gracias a su corte 'oversize' y ligeramente abombado. La 'influencer' catalana lo combina con un bolso de piel de Jacquemus y palas de Chanel, una idea perfecta para hacer frente a cualquier evento, reunión o cita del verano con dosis equitativas de comodidad y estilo.

Blazer negro con solapas y bolsillos satinados, de Bleis Madrid (375 euros); bermudas negras de tiro alto, de Topshop (46 euros); camiseta básica, de Yeah Right NY (87 euros); bolso 'Le Grand Chiquito', de Jacquemus (c.p.v.); sandalias 'Chinelas' con logo, de Chanel (890 euros).