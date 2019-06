Nuria Roca y el look de invitada de más de 1.500 euros que ha agotado existencias La periodista fue una de las más elegantes en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, gracias a unas prendas y accesorios muy especiales que ya han volado de las tiendas ÁLAVA DMODA Martes, 18 junio 2019, 09:34

Nuria Roca fue la única capaz de batirse en duelo de estilo con la mismísima Naty Abascal, indiscutible icono de elegancia. Fue aparecer de la mano de Juan del Val en la Catedral de Sevilla y coronarse automáticamente como una de las invitadas más espectaculares (sino la que más) en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, que se casaron a lo grande este mismo fin de semana en la capital hispalense. Ni el metro noventa de su apuesto marido, ni las figuras del 'star system' futbolístico que desfilaron rumbo a la Puerta del Príncipe del templo consiguieron eclipsar ese vestido morado por el que suspiraron todas las invitadas de nuestro país. '¿De dónde lo habrá sacado?' se preguntaron muchas. La respuesta la hemos tenido una vez pasada la 'macrocelebración' que ofreció la pareja en la finca 'La Alegría SR4'. Ha sido a través de las redes sociales donde la periodista, abrumada por el éxito y a petición popular, ha decidido compartir cada una de las piezas de su look. Tal ha sido el 'boom' que muchas de ellas ya se han agotado.

Si Inés Martín Alcalde ya estaba considerada como una de las diseñadoras favoritas de las novias e invitadas de nuestro país, con este diseño malva se ha acabado de coronar. Sus vestidos son especiales, tienen el poder de ser sencillos, sin artificios, ni volúmenes exagerados pero, a la vez, tienen todo lo que una invitada puede requerir: cortes impecables, comodidad, capacidad de adaptarse como un guante a la silueta y grandes dosis de elegancia. Un 'no tiene nada pero lo tiene todo', como se suele decir. Aunque el de Nuria Roca parecía un diseño exclusivo, estaba disponible en la web de la diseñadora madrileña. Y decimos 'estaba', porque ahora mismo se encuentra completamente agotado tras el huracán 'Roca'.

Un vestido que no era vestido

Como decimos, la diseñadora Inés Martín Alcalde es capaz de hacer magia y en esta ocasión lo ha hecho posible con un simple cruzado. Aunque muchas habíamos pensado que el look de Nuria Roca era un vestido, en realidad se trataba de dos piezas diferentes. Por un lado, una blusa cruzada, bautizada como 'Nacha', con goma en la cintura, manga larga, puño engomado y hombreras ligeramente pronunciadas. Por el otro, una sencilla falda-pareo, de nombre Nikis, con drapeado lateral y largo 'midi'. Con un precio de 195 euros y 225 euros respectivamente, ambas prendas están completamente agotadas en su tienda 'online'. Sin embargo, aún siguen disponibles otros modelos de tonos y cortes similares con los que poder construir un estilismo parecido.

Si este look ya era espectacular de por sí y cumplía el estricto protocolo que impusieron los novios a sus invitadas, la periodista y compañera de Pilar Rubio en 'El Hormiguero' supo darle su toque magistral para rozar la perfección. Todo gracias a un combo vitaminado de colores vibrantes. De este modo, eligió un maxicinturón amarillo que combinó con un bolso de mano fucsia, obra de la firma española Malababa. Si en el transcurso de la celebración pudimos comprobar que aún estaba disponible en su tienda online, ahora, a las pocas horas de dar a conocer su procedencia de forma oficial, podemos constatar que se encuentra agotado. Se trata del modelo 'Nanohontas', un bolso de piel de estructura fruncida, suave y agradable que incorpora a modo de cierre una pieza mineral de ágatha natural, única y exclusiva para cada bolso. Aunque puedes encontrarlo aún en otros sugerentes colores por 320 euros, si quieres el modelo fucsia tendrás que inscribirte en la lista de espera y te avisarán cuando vuelva a haber 'stock'.

Por otro lado, eligió unas sandalias de Casadei que pretendían quedar en un segundo plano, ya que eran de un tono dorado muy suave y dejaban todo el protagonismo al resto del look. Se trata de un modelo con textura 'glitter', una tira en el empeine, pulsera al tobillo, 3 centímetros de plataforma y, ni más ni menos que 12,5 centímetros de tacón. Por suerte, los novios repartieron mules de rafia por la noche para que las mujeres pudieran bailar hasta que el cuerpo aguantase, tal y como ha revelado la propia Nuria a través de su Instagram. Estas sandalias, disponibles en la plataforma multimarca de lujo Farfetch, tienen un precio de 680 euros y están a punto de agotarse, ya que tan solo quedan un par de cada talla, tal y como indican desde la propia 'e-shop'.

Por último, hay que destacar los pendientes, unas originales piezas de la firma Shourouk que no están disponibles en su colección actual. Sin embargo, sí puedes encontrar uno modelo prácticamente idéntico en la tienda online citada anteriormente. Se trata de los pendientes 'Paige', unas piezas en latón con cierre de gancho confeccionadas en glitter multicolor, acorde con los tonos del resto del look. Tienen un precio de 281 euros y, en este caso, sí que están disponibles en la web. Aunque el precio total del look asciende a más de 1.500 euros, muchas veces es eso mismo lo que cuesta un vestido de gala y pedrería como muchos de los que desfilaron aquella tarde por la Catedral de Sevilla. Lo mejor, es que las de Nuria son piezas fácilmente reutilizables y capaces de encajar en cualquier tipo de look. Una vez más, un 10 para la periodista.