De la naturaleza al armario sin salir del asfalto vitoriano

Desde el cheslón que descansa en el espacio de moda, decoración y arte que Marieta Esparza ha abierto en el 'corazón' de Vitoria se dibuja un mundo en colores neutros. Blancos, beiges y grises conviven con olivas, rosas empolvados, mostazas, tejas, antracitas... y algún brochazo en rojo. Un universo cromático que se plasma sobre piezas únicas de cerámica, pantallas para lámparas con motivos orientales o jerséis de cachemir de Mongolia. «Empecé con esta prenda porque sabía que en Vitoria iba a funcionar», cuenta la creadora de este 'concept studio & store' que bebe de su experiencia en el sector de la moda en Madrid y de un espíritu «inquieto» que le obliga a redecorar el local cada cierto tiempo.

Vista del showroom y detalle de uno de sus rincones. / IGOR AIZPURU

Hasta la capital se marchó con 18 años para cursar Publicidad y Bellas Artes y tardó más de una década en regresar a casa. Al salir de la universidad trabajó en una agencia de comunicación –que organizaba eventos con Loewe, entre otras marcas– o en El armario de la tele, donde se especializó en el área de compras de moda para mujer. «Cuando volví a Vitoria pensé '¿por qué no monto algo mío?», recuerda esta treintañera. Y así, el 15 de octubre de 2018, nació MEM –las siglas de su 'alma mater'– como un lugar donde «pasear, observar, inspirarse» y adquirir desde un bolso de piel a un puf en seda de cactus.

En MEM se puede ampliar el armario con jerséis, polos, pañuelos, bolsos... / IGOR AIZPURU

El uso de «materiales naturales y nobles» conecta a todos los objetos que se venden en el local que esta emprendedora regenta en Manuel Iradier y también online. Mimbre, ratán, bambú, nogal, alpaca, mohair, lino, seda, lana merina... «Los he apreciado desde siempre, me encanta el trabajo artesanal», explica junto a un olivo de 2,80 metros, y tronco a base de poda forestal, elaborado en Cataluña. «Cuando lo pides te dicen hasta cuántas hojas y olivas va a tener», apunta. MEM se surte de productos de todo el planeta –dedicó un año a la búsqueda de proveedores– aunque mima el 'made in Spain' y la elaboración local. De hecho, el cliente se puede anudar pañuelos pintados por la propia Marieta a mano y llevarse a casa cuadros con su firma, como un par de lienzos con un verde ravenal como protagonista.

En el local de Manuel Iradier se pueden adquirir prendas de ropa pero también piezas de decoración. / IGOR AIZPURU / @marietaesparza

Entre los libros de moda o arquitectura que salpican el 'concept studio & store', donde uno puede comprar casi todo lo que se cruza en su vista, hay jerséis, chaquetas o polos para hombres y mujeres que quieran ampliar el armario aunque, insiste Marieta, «no es necesario tener muchas piezas o conjuntos para crear distintas opciones». «Trabajo para seleccionar sólo las adecuadas y de buena calidad», aclara. También cuida la búsqueda de las piezas de decoración que pone a la venta y que, reconoce con la mirada hacia los cojines que coronan la chimenea del local, le cuesta desprenderse de ellas cuando encuentran comprador. Y eso que el surtido es amplio: fuentes con forma de pez, bandejas con panteras estampadas, cuencos y platos japoneses, mantas con borlones... y hasta el cheslón.