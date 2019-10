Un modelo vitoriano en la Milan Fashion Week Ibon Ibarra Altuzarra se ha convertido a sus 20 años en uno de los maniquís alaveses más prometedores. Hemos hablado con él sobre su reciente experiencia en la cita italiana SARA LÓPEZ DE PARIZA Miércoles, 16 octubre 2019, 02:49

Empezó en el mundo del modelaje hace poco más de un año y ya ha vivido desde dentro una de las semanas de la moda más importantes de Europa. El vitoriano Ibon Ibarra Altuzarra viajó a finales de septiembre hasta Italia para participar en la Milan Fashion Week, lo que se ha convertido en una de las experiencias más enriquecedoras de su incipiente carrera. Aunque finalmente no se subió a la pasarela con los diseños de la marca Bottega Veneta como en un principio estaba previsto, este joven de 20 años recién cumplidos hace una valoración muy positiva de la oportunidad.

«Me vio directamente el director de casting y como le gusté me presentó al diseñador, al que también le encajaba. Me quedé a las puertas de desfilar, justo en la última elección de modelos», cuenta Ibon, ya de vuelta en la capital alavesa. «Estoy contento porque me dijeron que me tendrán en cuenta para próximos desfiles», agrega este maniquí de ojos verdes y 1.86 cm de altura al que habían contactado previamente para su participación en la pasarela de Milán. Ahora está a la espera de pasar a formar parte de una agencia italiana, que se sumaría a la vitoriana M.Class, Elite Paris y Trend Model Management, con sede en Barcelona, y con las que ya trabaja habitualmente.

Ibon tiene 20 años y estudia un grado superior de Robótica. / Matthieu Dortomb

«Me sorprendió mucho vivir una Fashion Week desde dentro. Eran muchas horas de espera pero luego se concentra todo el lío en muy poco tiempo, no tiene nada que ver con las pasarelas, por ejemplo la de Gasteiz On, en las que había participado hasta ahora», relata esta joven promesa. «Es bonito porque dentro del caos y la rapidez al final todo sale», agrega.

Su padre, aficionado a la fotografía, le hacía fotos desde que era pequeño y en su familia le animaron a probar suerte en este mundo. «Yo también estaba interesado y me apetecía intentarlo así que no lo dudé», recuerda este estudiante de un grado superior de Robótica. Por el momento ha realizado campañas de publicidad de ropa y complementos para empresas como Privalia o editoriales de revistas, la última para NEO2 Magazine. Pero sin duda uno de los trabajos más especiales fue la sesión de fotos con el prestigioso artista inglés Matthew Brookes que realizó en Barcelona.

En un futuro le gustaría dedicarse al modelaje profesionalmente. / Josep Tienza.

En un futuro confiesa que le gustaría dedicarse al modelaje profesionalmente. «Lo que más me gusta de este trabajo es no tener una monotonía. Hasta que estuve en Milán realmente no sabía cómo funcionaba este mundo en realidad, y de hecho sigo sin saber cómo funciona del todo, pero es algo que me ha gustado muchísimo», concluye Ibon.